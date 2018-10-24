"Откажитесь!" Дуда выступил с мощным заявлением по "Северному потоку-2"

Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал власти Германии отказаться от планов строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

На этот раз он сказал об этом во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, передает "Укринформ".

"Этот проект не должен быть реализован", - заявил Дуда.

По его убеждению, трубопровод приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение одного поставщика – "Газпрома". Дуда подчеркнул, что речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

По его словам, Варшава ожидает от ЕС больше поддержки польской позиции по данному вопросу. Поляки "удивлены" тем, что Европейская комиссия не выступила с однозначно негативной оценкой проекта, отметил он.

Дуда считает целесообразным закупать больше сжиженного природного газа, в частности, американского. "Это также стратегическое политическое решение", - добавил президент Польши.

Анджей Дуда

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября Дуда заявил, что "Северный поток-2" несет опасность для Украины и Словакии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.