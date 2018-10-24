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"Откажитесь!" Дуда выступил с мощным заявлением по "Северному потоку-2"

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Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал власти Германии отказаться от планов строительства российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

На этот раз он сказал об этом во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, передает "Укринформ".

"Этот проект не должен быть реализован", - заявил Дуда.

По его убеждению, трубопровод приведет к нарушению энергетического баланса, создаст угрозу энергетической безопасности ряда центрально- и восточноевропейских стран и усилит доминирующее положение одного поставщика – "Газпрома". Дуда подчеркнул, что речь идет не об экономическом, а о геостратегическом проекте.

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По его словам, Варшава ожидает от ЕС больше поддержки польской позиции по данному вопросу. Поляки "удивлены" тем, что Европейская комиссия не выступила с однозначно негативной оценкой проекта, отметил он.

Дуда считает целесообразным закупать больше сжиженного природного газа, в частности, американского. "Это также стратегическое политическое решение", - добавил президент Польши.

"Откажитесь!" Дуда выступил с мощным заявлением по "Северному потоку-2"

Анджей Дуда

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября Дуда заявил, что "Северный поток-2" несет опасность для Украины и Словакии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Анджей Дуда
Место
Польша
Объекты
РоссияСеверный поток - 2газопровод
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Жену отдай дяде, а сам иди к бля***де....это не наш метод, это метод свiдомих ахтивистов и МАНДАйновской мразоты....
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Про какие планы он говорит, СП-2 уже строится. И да, разве Дуда слушал когда ему Германия указывала на проблему с журналистами и иммигрантами ?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Нахлебники, советуют "столице" ЕС, как ей надо делать.
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