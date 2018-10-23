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Отказать не могут: украинцам озвучили уловку при оформлении субсидий

21.6тЧитать материал на украинском

Украинцам не могут отказать в предоставлении субсидии от государства в устной форме, поскольку такой отказ не является официальным.

Как заявила заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова, устный отказ в субсидии с уст чиновников не значит вообще ничего, передает пресс-служба ведомства.

Если в субсидии отказали устно – значит, отказ вообще не считается, поскольку для отказа необходимы объяснения и основания, а не просто "устный указ".

"Очень важный вопрос, который волнует людей, это устный отказ в назначении субсидий - это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить четкий ответ о результатах их рассмотрения" - заявила Попова.

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Она также поручила региональным отделениям наладить работу таким образом, чтобы предотвратить возникновение очередей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве социальной политики пояснили, что украинцы имеют право оформить субсидию, учитывая доходы не прописанных, а только фактически проживающих.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
субсидииУкраина
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