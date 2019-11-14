Отказалась голосовать за рынок земли: "слуга народа" заявила о вопиющем скандале вокруг фракции

Мужа народного депутата фракции "Слуга народа" Анны Скороход задержали правоохранительные органы из-за ее политической позиции.

Об этом нардеп рассказала во время выступления в зале Верховной Рады в четверг, 14 ноября.

"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", – заявила она.

Скороход подчеркнула, что ее мужа задержали в месть за ее отказ голосовать за земельную реформу.

"Решение незаконное. Основание – запрос РФ 2017 года. До этого не было вопросов. И тут идет задержание моего мужа", – просила Скорород с трибуны ВР.

Она добавила, что обращается к президенту Владимиру Зеленскому, ГБР, правоохранительным органам остановить произвол.

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас действуют", – отметила Скороход.

После нее выступил глава фракции "СН" Давид Арахамия который заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

"Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги (за решение вопроса), то это факт", – сказал депутат.

Анна Скороход в Раде

После в кулуарах парламента Скороход заявила , что ей "звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала (не голосовала против земли)"

"Кто это, я не могу сказать. Мне также об этом говорил Арахамия", – отметила она.

Новость дополняется…

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!