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14 ноября • обновлено в 14:07
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Отказалась голосовать за рынок земли: "слуга народа" заявила о вопиющем скандале вокруг фракции

18.7т
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Мужа народного депутата фракции "Слуга народа" Анны Скороход задержали правоохранительные органы из-за ее политической позиции.

Об этом нардеп рассказала во время выступления в зале Верховной Рады в четверг, 14 ноября.

"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько, моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", – заявила она.

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Скороход подчеркнула, что ее мужа задержали в месть за ее отказ голосовать за земельную реформу.

"Решение незаконное. Основание – запрос РФ 2017 года. До этого не было вопросов. И тут идет задержание моего мужа", – просила Скорород с трибуны ВР.

Она добавила, что обращается к президенту Владимиру Зеленскому, ГБР, правоохранительным органам остановить произвол.

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас действуют", – отметила Скороход.

После нее выступил глава фракции "СН" Давид Арахамия который заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

"Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги (за решение вопроса), то это факт", – сказал депутат.

Анна Скороход в Раде

Анна Скороход в Раде

После в кулуарах парламента Скороход заявила , что ей "звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала (не голосовала против земли)"

"Кто это, я не могу сказать. Мне также об этом говорил Арахамия", – отметила она.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Г. Скороход - це та, що плакала коли не розглядали її поправку. На якому вона тижні точно не казали, проте, надмірну емоційність тоді списали на вагітність. Тобто, затримали батька майбутньої дитини вагітної жінки через те, що не сподобалися її голосування. Ну, скажіть що слуги - не тварюки.:(
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