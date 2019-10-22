Кабмин Гончарука может ликвидировать районы в Украине: названо два варианта

В рамках реформы децентрализации в Украине могут полностью упразднить районы как территориально-административные единицы.

Об этом сообщил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий в эфире ObozTV. По его словам, сейчас рассматривается два варианта – укрупнение районов или их ликвидация.

"Районов как административных единиц может вообще не быть. Сейчас рассматривается такая система административно-территориального устройства, когда и районные государственные администрации, и районные советы прекратят свое существование", – рассказал Живицкий.

Он объяснил, что децентрализация подразумевает передачу ресурсов, финансов, полномочий и ответственности местным громадам. "И средний, районный, уровень – по сути и не нужен", – считает чиновник.

По его информации, окончательный вариант реформы пока не утвержден.

"Как будет – я на 100% не могу сказать. Надо принять соответствующие законодательные инициативы и изменения в Конституцию. Первый вариант, сформированный еще предыдущим правительством – что будет укрупнение районов, т.е. в каждой области будет не 20-25 районов, а 10-12 районов. Другой подход – когда вообще районное звено не нужно", – отметил замминистра.

Живицкий уточнил, что лично он поддерживает упразднение районов.

"Я 3,5 года работал в региональной власти, в Сумской ОГА. И могу сказать – пусть не обижаются мои бывшие коллеги – что районные советы и районные администрации абсолютно не нужны", – заверил он.

Чиновник добавил, что этот вопрос уже обсуждался с профильными ассоциациями – Ассоциацией сельских советов, Ассоциацией малых городов, Ассоциацией городов Украины.

"Они тоже, как представители органов самоуправления, не видят необходимости в существовании этого посреднического звена", – сообщил представитель Кабмина.

По прогнозам Живицкого, окончательное решение о новой системе управления государством на региональном и местном уровне будет принято на протяжении 2-3 месяцев.

Реформа децентрализации в Украине началась еще в 2014 году etcetera.media

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о "дорожной карте" децентрализации – по его словам, новое административно-территориальное устройство будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные Украине районы Донбасса и Крыма.

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