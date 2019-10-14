Отмена трудовых книжек в Украине: в Минюсте раскрыли нюансы

После введения электронного реестра трудового стажа украинцам все-таки лучше сохранить бумажные документы.

Такой совет дал в эфире ObozTV начальник Главного управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко, комментируя инициативу Кабмина отменить обязательное использование трудовых книжек.

По мнению Куценко, трудовые книжки можно и нужно переводить в онлайн-режим. Однако чиновник указал на несколько нюансов.

"Ключевая вещь – чтобы реально был заполнен реестр. В нем должны быть персональные данные о человеке (ФИО, паспортные данные, идентификационный код), а также данные о всех местах его работы с указанием стажа. Причем это не должен быть скан документов. Это должны быть электронные записи", – подчеркнул он.

Юрист отметил, что реестр должен быть динамическим, с возможностью внесения новых данных и статистического анализа, а также связанным с другими подобными базами – например, с электронным реестром больничных листов, который хочет сделать Минздрав.

Однако при этом Куценко порекомендовал украинцам сохранять и бумажные трудовые книжки, как минимум на протяжении переходного периода – чтобы можно было исправить ошибки в реестре в случае необходимости.

"Провожу аналогию с реестром Министерства юстиции. У нас есть реестр актов гражданского состояния, куда вносятся данные о рождении, браке, расторжении брака, изменении имени и другие. Бывают ситуации, когда из-за человеческого фактора не все данные правильно вводятся. Тогда бумажные носители становятся ключевым источником информации. Благодаря им можно исправить ошибки", – объяснил он.

Украинцам посоветовали не выбрасывать бумажную трудовую после реформы opinionua.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство начало работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек. Вместо них появятся электронные документы с информацией о стаже сотрудника.

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