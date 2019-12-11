Отец современной коррупции в строительстве включил антикризисный пиар: появилось разоблачение

После огласки в СМИ о намерениях занять кресло профильного заместителя министра развития общин и территорий и одновременного продвижения на должность председателя Госархстройинспекции своего товарища Александра Строкача, экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев начал обелять свою репутацию в СМИ.

Конечно, за определенные бюджеты и в течение определенного времени можно сделать из "схематозника" реформатора-передовика. Алексей Кудрявцев в 2014 году (без образования и с фальшивым дипломом) возглавил Госархстройинспекцию Киевской области, а уже с 2015-го стал председателем ГАСИ. Отметим, что Кудрявцева задержали на взятке лишь на 21-й день работы.

Но всем известна жадность Алексея, ведомство которого в сентябре 2018-го экс-генпрокурор публично обвинил в том, что "поборы в строительной отрасли по сравнению с временами Януковича выросли в четыре раза" и признал строительную отрасль наиболее коррумпированной в Украине, сыграла с ним злую шутку. Как известно, берешь деньги чужие, а тратишь уже свои, поэтому такой себе бюджетный вариант антикризиса:

Делаем текст одного интервью, а дальше с настойчивостью молдавского народа делаем одну и тоже новость с различными заголовками, но переведя на русский язык.

Нельзя пройти мимо такого манифеста, поэтому пройдемся по наиболее ярких тезисах экс-чиновника.

"... меня отстранили от процесса и громко уволили по сфабрикованному обвинению... Чем больше слышу о себе сегодня высосаного из пальца "молдавского негатива" и "разоблачительных сенсаций", тем больше понимаю – делал и делаю все правильно".

Почему факт использования поддельного диплома при поступлении на государственную службу в 2014 году и ссылки на него в 2015-м, по мнению Алексея Кудрявцева, сфабриковано? Ведь даже в опровержении его тогдашней пресс-службы отмечается, что "на момент назначения на должность председателем Госархстройинспекции согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2015 № 632-р, Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджмент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист). О чем добавляются фотокопии указанных дипломов".

Но, минутку, забыли что в 2014-м Кудрявцев руководил территориальным органом ГАСИ Киевской области.

А с фотокопий узнаем, что необходимое в то время образование уровня специалист-магистр у него отсутствует. Ведь специалистом-юристом он станет лишь в июне 2015-го. Поэтому вполне понятно, когда и для чего Кудрявцев использовал фейковый диплом о высшем образовании.

"Коррупционеры высшего эшелона, которые годами или десятилетиями сидели на потоках, и строительная мафия, которая строила, игнорируя любые правила, очевидно, почувствовали, что их сладкой жизни вот-вот придет конец, и сделали все, чтобы не допустить этого...

Тогда я осознавал, что перекрывая некоторым многомиллионные потоки "заносов", я рано или поздно попаду в ряды нежелательных, стану опальным. Так и произошло. Система меня выбросила – и это замечательный факт. Ведь она не смогла меня сделать "своим", сделать на самом деле токсическим фигурой. Хотя очень старалась. Система, кстати, мстит мне по сей день – и я рад".

Ну здесь, если логически рассуждать, то во-первых: с 2015 по 2018 год высший эшелон представлял сам Кудрявцев как глава центрального органа исполнительной власти. А во-вторых: если существует такая мифическая всемогущая мафия, то не она его взяла на работу? Или она появилась позже, уже при каденции Кудрявцева? Получается, что Алексей или ставленник мафии, или ее прародитель, то он здесь скрывает!

"Ровно год назад, когда мы уже были на финише реформы..."

Интересно, к онлайн-услугам Алексею пришлось идти долгих четыре года. Меморандум подписан только в октябре 2018 года. Что мешало Кудрявцеву реализовать реформаторский дух все эти годы – неизвестно. Например, в Госгеокадастре, где так же в 2015 году сменилось руководство, онлайн-услуги запустили в том же году.

Ну а когда зашла речь о стихийных застройках, здесь Кудрявцев проявил весь свой талант беспринципного чиновника.

Цинизм и лукавство здесь выходит за грани приличия. Дело в том, что в 2016-м, именно при руководстве Кудрявцева, Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдано разрешение на выполнение строительных работ от 08.11.2016 № ИУ115163131320 на объекте: "Строительство жилого дома с объектами хозяйственного и социально-бытового назначения и подземным паркингом (с выделением доли квартир для пострадавших от деятельности ГИСК "Элита-центр") на земельном участке в пер. Платоновском в Соломенском районе г. Киева".

Так, может, не смотрели на проектную документацию и генплан или не понимали последствий? Прекрасно понимали, еще и зарегистрировали внесении изменений в разрешения.

Судя по рассказу Кудрявцева, на объекте есть существенные нарушения, предоставляющие органу право аннулирования разрешения на выполнение строительных работ. Но предписания Департамента архитектурно-строительной инспекции Украины ГАСИ о приостановлении подготовительных и строительных работ на объекте от и об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил выданы только 02.10.2019. Которые, по данным Единого государственного реестра судебных решений, остановлены постановлением Окружного административного суд Киева об обеспечении административного иска. Что мешало провести проверку и отменить разрешение на строительство в течение трех (!!) лет? Опять же, логического объяснения нет. Вернее есть, но оно находится в плоскости Уголовного кодекса Украины.

Поэтому, посоветуем Алексею Кудрявцеву не экономить на пиарщиках и внимательно вести свою медийную кампанию. А мы посмотрим, что победит в обществе: логика и факты или мощный пиар...

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