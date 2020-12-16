Новые собственники отеля "Днепр" задумали превратить его в казино: появилось доказательство
Новые собственники приватизированного отеля "Днепр" подали заявку и начали регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".
Об этом свидетельствуют данные в системе "Укрпатента", передает "Лига.нет". Заявка предусматривает: обеспечение оборудованием для казино, услуги в сфере азартных игр, залов игровых автоматов и ночных клубов.
Также в патенте указано проведение лотерей, услуги букмекерских контор и игровые компьютерные услуги. Из товаров – игровые автоматы для азартных игр, автоматы для аркадных видеоигр, жетоны и колесо фортуны. Также планируют разместить видеоигровые консоли и портативные игры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.
Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" учредил профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.
23 июля стали известно, что победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.
Гостинице "Днепр" понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.
16 сентября в бюджет поступило 1,111 млрд грн от продажи "Днепра". По данным расследования OBOZREVATEL, покупателя (компанию "Смартленд") связывают бизнес-контакты с российскими олигархами.
Как мы уже неоднократно писали, российские предприниматели очень заинтересованы в выходе на украинский рынок азартных игр, который совсем скоро станет легальным. В самом законе о легализации, который разработал скандальный бизнесмен Борис Баум, заложили определенные преференции для россиян.
Вполне возможно, что вместо обещанного центра для киберспортсменов в отеле "Днепр" создадут крупнейшее казино, деньги от которого будут распределяться между реальными заграничными бенефициарами.
С одной стороны, новый закон разрешает открывать казино в отелях. С другой же – если в "Днепре" действительно можно будет играть в азартные игры, то возникает логичный вопрос: зачем прикрываться компьютерными играми, если планируете зарабатывать на казино.