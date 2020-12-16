Новые собственники отеля "Днепр" задумали превратить его в казино: появилось доказательство

Новые собственники приватизированного отеля "Днепр" подали заявку и начали регистрацию торговой марки "Dnipro Casino".

Об этом свидетельствуют данные в системе "Укрпатента", передает "Лига.нет". Заявка предусматривает: обеспечение оборудованием для казино, услуги в сфере азартных игр, залов игровых автоматов и ночных клубов.

Также в патенте указано проведение лотерей, услуги букмекерских контор и игровые компьютерные услуги. Из товаров – игровые автоматы для азартных игр, автоматы для аркадных видеоигр, жетоны и колесо фортуны. Также планируют разместить видеоигровые консоли и портативные игры.

Зарегистрирована торговая марка "Dnipro Casino" "Лига.нет"

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 сентября в бюджет поступило 1,111 млрд грн от продажи "Днепра". По данным расследования OBOZREVATEL, покупателя (компанию "Смартленд") связывают бизнес-контакты с российскими олигархами.

Как мы уже неоднократно писали, российские предприниматели очень заинтересованы в выходе на украинский рынок азартных игр, который совсем скоро станет легальным. В самом законе о легализации, который разработал скандальный бизнесмен Борис Баум, заложили определенные преференции для россиян.

Вполне возможно, что вместо обещанного центра для киберспортсменов в отеле "Днепр" создадут крупнейшее казино, деньги от которого будут распределяться между реальными заграничными бенефициарами.

С одной стороны, новый закон разрешает открывать казино в отелях. С другой же – если в "Днепре" действительно можно будет играть в азартные игры, то возникает логичный вопрос: зачем прикрываться компьютерными играми, если планируете зарабатывать на казино.