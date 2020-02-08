Отдали Херсонский морпорт: фирму из Одессы уличили в скандальных связях

Херсонский морпорт отдали в управление одесской фирме "Рисоил-Херсон", которая связана с незаконными поставками в оккупированный Крым и является фигурантом уголовных производств.

Об этом узнали журналисты издания "Слідство.Інфо". Отмечается, что конкурс на концессию "Херсонского морского торгового порта" обьявили осенью 2019 года.

"Принять участие в конкурсе согласились четыре участника, среди которых фирма "Рисоил-Херсон". В январе этого года ее признали победителем, поэтому она получила право управлять государственным портом в течение следующих 30 лет. Зато обязалась инвестировать в него почти 300 млн гривен. Недавно один из конкурентов "Рисоил-Херсон" через суд заблокировал завершения конкурса на концессию. Поэтому сейчас компания управления не осуществляет", – отмечает издание.

Издание сообщает, что фирма "Рисоил-Херсон" входит в агропромышленную группу компаний Risoil S.A. с офисом в Швейцарии, которая работает в Украине с 2000-х годов. Совладельцем группы является гражданин Грузии Шота Хаджишвили. Ей принадлежит несколько компаний в Одесской области, которые производят масло, а также хранят и транспортируют морем продукцию.

Херсонский морпорт Википедия

"Ранее фирма неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. В частности, фирмам из группы Risoil S.A. забросали причастность к поставке товаров в оккупированный Крыму в обход украинского законодательства, самовольный захват территорий и уклонения от уплаты налогов. Руководство Risoil S.A., со своей стороны, заявляло о давлении правоохранительных органов", – сказано в материале.

Сообщается, что в группу Risoil S.A. входит "Совместное предприятие Рисоил Терминал", зарегистрированное в Одессе. Фирма неоднократно фигурировала в расследованиях правоохранителей. В 2016 году следователи прокуратуры обнаружили, что компания "Рисоил Терминал" перевозила судами подсолнечное масло и зерно в оккупированный Крым вне украинских пунктов пропуска.

Кроме того, в упомянутом производстве говорится, что компания "Рисоил Терминал" захватила часть территории "Ильичевского морского торгового порта" и начала там незаконное строительство. Позже этот участок взяли под арест, но, в 2017 году суд его отменил.

"Также фирма "Рисоил Терминал" была фигурантом нескольких производств, которые расследовали фискалы в 2016 году. Речь шла, в частности, об уклонении от уплаты налогов. Так, следователи Государственной фискальной службы приписывали должностным лицам компании "Рисоил Терминал" участие в незаконных схемах по экспорту зерна с привлечением фиктивных компаний для уклонения от уплаты налогов", – сказано в материале.

Деятельность еще одной фирмы из группы Risoil S.A. - "Биоил Универсал Украина" розслидувалала полиция. По мнению правоохранителей, эта компания входила в группу предприятий, которые использовали для уклонения от уплаты налогов.

В 2017 году совладелец Risoil S.A. Шота Хаджишвили заявлял о многочисленных обысках СБУ. По словам Хаджишвили, им забросали уклонения от уплаты налогов и несанкционированную коммерческую деятельность. Совладелец Risoil S.A. настаивал, что правоохранители давят на него с целью получения взяток.

"Херсонский морской торговый порт" до последнего времени был в государственном управлении. Он занимает 20 гектаров площади, имеет около 20 складов и столько же кранов, пять причалов. Также в порту находится 27 судов и более 90 единиц загрузочной техники. Порт обеспечивает перевалку различных грузов, в том числе зерновых и пищевых, песка, металлолома, минеральных удобрений, древесины и других сухогрузов. В 2018 году порт перегрузил 1,2 миллиона тонн грузов и получил около 150 000 000 гривен выручки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Министерство инфраструктуры объявило конкурс на передачу в концессию двух морских портов – "Ольвия" (г. Николаев) и "Херсон".

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