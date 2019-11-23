"Отдайте Милованову траву": Гончарука высмеяли за "победу" над коррупцией

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков раскритиковал премьер-министра Алексея Гончарука за его слова о том, что в Украине отсутствует коррупция на высшем уровне.

Об этом депутат написал в своем телеграмм-канале. Он подчеркнул, что в связи с последними коррупционными скандалами вокруг "Слуги народа" такие слова звучат абсурдно.

"Да, Гончарук не первый год работает в Кабмине, и уже открыто говорит про "достижения" предшественников. Но про отсутствие коррупции на топуровне – это просто зашквар. Алексей Валерьевич, вопиющие факты указывающие на коррупцию в вашем Кабмине, нашем парламенте и наших с вами всеми ГБР, таможне и Генеральной прокуратуре уже видят все украинцы! Отдайте Милованову траву и больше не берите!" – написал нардеп.

Алексей Гончарук liga.net

По его мнению, еще через пару месяцев из-за "реформ" Кабмина, местные бюджеты не смогут выплатить зарплаты учителям и медикам.

"Гончарук отрапортует о конце эпохи бедности", – заключил Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Гончарук заявил, что на данный момент в стране полностью отсутствует коррупция на высшем уровне.

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