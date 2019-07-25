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Отбирают продукты: в Крыму оккупанты начали массово обыскивать украинцев

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В Крыму за последнюю неделю оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины.

Среди продуктов, которые изымали сотрудники так называемого отдела Южного управления Россельхознадзора, были колбаса, сало, яйца, сообщают "Примечания".

"Они были обнаружены инспекторами в ручной клади и багаже украинцев, следующих в Крым через пункты пропуска "Армянск", "Джанкой", "Перекоп", – отмечается в сообщении.

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В то же время сотрудники "Южного управления Россельхознадзора" допустили к ввозу в Крым 135 животных.

Всего с начала текущего года инспекторы подконтрольного России ведомства выявили и вернули в Украину 4849 кг продуктов животного происхождения, животных и птицы в количестве 126 голов.

При этом допущены к ввозу в Крым были животные в количестве 2297 голов.

У приезжих украинцев в Крыму массово изымают продукты

У приезжих украинцев в Крыму массово изымают продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Махно Володимир
Махно Володимир
фильтрационные мероприятия в действии! даже фашисты во второй мировой и то, себе такого не позволяли! они передавали посылки например с Америки или Британии, заключенным в лагерях!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Отдых на ЮБК не удался...придется покупать продукты!!
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