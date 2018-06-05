"От выживания к развитию": в Украине раскрыли план экономического прорыва

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина перешла от политики выживания к политике стратегического развития.

В частности, прогноз роста украинской экономики на ближайшие годы остается позитивным: в 2018 году ВВП вырастет на 3%, а в 2019 – на 3,6%, передает "Укринформ".

"Это хорошо, но недостаточно. Правительство понимает, что 3-4% рост не способен обеспечить Украине экономический прорыв и приблизить нас к мировым лидерам. Сохраняя такой темп роста, мы только в 2021 году возобновим докризисное состояние экономики. Для мощного ощутимого результата нам нужно расти на 5-7% в год", – отметил Кубив.

Новости Порошенко рассказал об успехах экономики Украины

По его словам, факторами такого роста должны стать: привлечение инвестиций, продолжение структурных экономических реформ, инновации и модернизация производства, эффективное государственное управление, а также увеличение объемов экспорта.

"Мы знаем, что, несмотря на военную и торговую агрессию Российской Федерации, Украина была и остается конкурентной площадкой для инвестиций. Мы предлагаем инвестору стабильную экономическую ситуацию, бизнес-климат, который улучшается каждый год, и доступ к рынкам", – сообщил Кубив.

Министр экономического развития и торговли также добавил, что Украина является мощным логистическим хабом на пересечении глобальных транспортных коридоров между Европой и Азией, Африкой и странами Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.