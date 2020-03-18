Подключили военных и заключенных: в России ужесточили меры борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить военным, студентам, учащимся колледжей, а также заключенным условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на фоне вспышки коронавируса.

Об этом сообщает во вторник, 17 марта, РБК со ссылкой на документ правительства.

Пошив медицинских масок tengrinews.kz

"Минюст и ФСИН также обязали привлечь к изготовлению медицинских масок заключенных. Они должны производить средства защиты ежедневно", – сказано в сообщении.

Мишустин также поручил Минпромторгу создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи "Почты России" и интернет-торговли. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой ранее говорил, что такими средствами индивидуальной защиты считаются маски, халаты и лекарства.

Минюсту поручено разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России скрывают информацию о настоящем числе заболевших на коронавирус. Об этом написал российский журналист Саша Сотник. По его словам, для этого российская пропаганда с подачи Кремля запустила откровенную ложь о 93 зараженных, о несерьезности вирусной инфекции и наконец о гибридной войне США против Китая и России с использованием COVID-19.

При этом, по словам российского политолога Валерия Соловья, количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек. Он отметил, что получает данные от чиновников, которые "не потеряли совесть".

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