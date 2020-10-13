Закрепление на законодательном уровне увеличения ставки доходности RAB-тарифов на старую базу до 6% с одновременным переносом на операторов системы распределения (ОСР) расходов на подстанционную составляющую приведет к позитивным последствиям и для потребителей, и для энергетиков.

Об этом заявил Олег Козачук, учредитель Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению, руководитель АО "Хмельницкоблэнерго".

Олег Козачук рассказал о том, что Ассоциация по энергоэффективности и энергосбережению предлагает увеличения ставки доходности RAB-тарифов на старую базу до 6% с одновременным переносом на операторов системы распределения (ОСР) расходов на подстанционную составляющую. Козачук считает, что этот шаг поможет привлекать заемный капитал в развитие электросетей, повышать инвестиционную привлекательность и качественно скажется на условиях присоединений к электросетям.

"Для потенциального потребителя очевидный плюс – это сокращение сроков подключения, уменьшение затрат времени на исследования данных вопросов при подготовке бизнес-планов и заявок и существенное снижение стоимости подключения к электросетям. То есть заметная экономия двух очень важных ресурсов для любого человека - времени и денег", – пишет руководитель "Хмельницкоблэнерго".

Козачук отметил, что это предложение принято на государственном уровне единогласно: "Об этом свидетельствует единая позиция Национального совета реформ, которую озвучил его председатель Михаил Саакашвили, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, а также поддержал глава правительства Денис Шмыгаль. Такое единство свидетельствует о наличии политической воли, которая должна трансформироваться в конкретные законопроекты и проекты нормативных актов. Надеемся, что к очень правильной позиции правительства, Нацсовета реформ и Минэнерго присоединится и профильная комиссия – НКРЕКП.

Вместе с тем Олег Козачук убежден, что максимально положительный эффект поддержанные решения могут дать только в комплексе. Речь идет об улучшении нормативно-правового поля, регулирующего энергетический сектор, земельное законодательство, уменьшения срока разработки проектно-сметной документации.

"То есть следует помнить, что задача по улучшению ситуации с Getting Electricity - комплексная и требует межведомственного подхода и привлечения специалистов, которые к энергетическому сектору прямого отношения, казалось бы, не имеют. И внимание, которое уделяют данному вопросу первые лица государства, показывает, что они понимают всю важность энергетического "пазла"", - отметил Козачук.

Напомним, в Министерстве энергетики заявили, что для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль поддерживают упрощение условий подключения к электросетям и внедрение эффективного стимулирующего тарифообразования, развитие "зеленой" энергетики, маневровых мощностей и проектов Energy Storage.

Как писал OBOZREVATEL, глава государственного предприятия "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук отметил, что RAB-тарифы при правильном внедрении стимулируют операторов систем распределения к сокращению расходов и активной модернизации сетей.