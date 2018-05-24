От Москвы до Нью-Йорка: украинские нардепы задекларировали недвижимость в 15 странах мира

Народные депутаты Украины за 2018 год указали в своих декларациях 55 объектов недвижимого имущества в 15 странах мира.

Рекордсменом по количеству и совокупной площади зарубежной недвижимости оказался депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сообщает Bihus.info.

"Он с семьей владеет около 6 гектарами земли и 5 квартирами общей площадью 996,3 кв.м в России. Также в России Новинским принадлежит 453-метровое нежилое помещение, 79-метровый гараж и недостроенный жилой дом неизвестной площади", – отметили аналитики проекта "Декларации".

Три земельных участка, две виллы (1056 кв. м и 337 кв. м) во Франции и апартаменты площадью 337 кв. м в Греции записаны на компании, бенефициаром которых является Юлия Левочкина. Аналогичными греческими апартаментами через свой кипрский офшор BROVE HOLDINGS LIMITED владеет ее брат – заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.

Также он задекларировал пользование 1056-метровой виллой сестры на Лазурном побережье. Стоимость виллы оценивается в 40 млн евро. В настоящее время на нее наложен арест французским судом.

Жена и дочь нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича владеют 15 сотками земли и 459-метровым торгово-офисным зданием в Латвии.

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Внефракционный нардеп Борислав Розенблат задекларировал 270-метровый дом и 16 соток земли в Германии.

На фирму Treck Holding Coast S.L. первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко записан 539-метровый дом в Испании. Также нардеп задекларировал апартаменты во Франции, которые арендует его дочь Ольга.

Внефракционный нардеп Александр Герега с женой владеют домом площадью 455 кв.м в Испании.

Член депутатской группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и нардеп от БПП Максим Ефимов имеют имущество в США. Рыбчинский задекларировал 450-метровый дом на праве пользования жены, а Ефимов – две квартиры площадью 279 кв. м и 117 кв. м.

Четыре квартиры и гараж в Болгарии задекларировал нардеп от партии "Возрождение" и председатель Ассоциации болгар в Украине Антон Киссе.

Нардеп от "БПП" Руслан Демчак задекларировал аренду 355-метрового дома, который его жена уже три года арендует в Великобритании.

Самой популярной страной по количеству недвижимости оказалась Россия, где нардепы владеют 13 объектами. На втором месте по популярности – Франция (9 объектов недвижимости), на третьем – Болгария (6 объектов), далее идут Испания и США (по 5 объектов).

Bihus.info

Ранее OBOZREVATEL писал, что 27 народных депутатов, которые получали средства на наем гостиничных номеров, на самом деле имеют собственное жилье в Киеве или пригороде столицы.