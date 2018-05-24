Кадыров, Кобзон и Киселев: против кого Украина ввела санкции

В Украине из-за российской агрессии обновили список физических лиц и предприятий, которые попали под санкции. Среди них не только "крымские депутаты" и боевики т.н. "республик", но и парламентарии стран ЕС, депутаты российской Госдумы. Также в списке глава Чеченской Республики Рамазан Кадыров, депутат и певец Иосиф Кобзон, пропагандист Дмитрий Киселев.

Согласно опубликованному на сайте президента списку, эти лица не смогут воспользоваться своими активами в Украине (если такие есть) и пересечь государственную границу. Среди персон нон грата депутат Европарламента от компартии Греции Сотириос Зарианопулос (Zarianopoulos Sotirios), член европарламента Бертот Фабрицио (Bertot Fabrizio), болгарский политик Ташева Магдалена (выступает за выход из НАТО) и другие.

Также в список попали и некоторые российские депутаты. Так, три года не сможет появляться в Украине депутат Государственной Думы Брис Резник. В этот же список попали его коллеги: Алексей Диденко и Сергей Миронов. Кроме того, въезд запретили директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. гминистру обороны РФ Сергею Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны краины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.