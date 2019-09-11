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11 сентября • обновлено в 22:19
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Освобожденным из плена Кремля украинцам дадут денежную помощь: сколько выплатят

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что каждый из 35 освобожденных украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен.

Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 сентября, сообщила омбудсмен в Facebook.

"Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", – подчеркнула Денисова.

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По ее словам, выплаты будут осуществляться в установленном порядке.

"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков, политзаключенных и их семей является чрезвычайно важной", – резюмировала Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что каждый из 35 освобожденных украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что каждый из 35 освобожденных украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

  • Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе.

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Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
гуляй,рванина...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Интересно а зарплату (тем же морячкам и ВСУшникам ) запотють ?? ИЛИ ОНИ ТИПА ПРОГУЛЬЩИКИ И НЕРАБОТАЛИ ??
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