Освобождение от налогов – это нонсенс, – Гетманцев о легализации казино
В Украине предложили на три года освободить от налогов казино
Для страны это прецедент. Такого преимущества нет ни для одной другой сферы бизнеса
Глава финансового комитета Рады считает такую ситуацию несправедливой
Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев не понимает, почему казино в Украине на три года освободили от налогов.
В интервью "Экономической правде" он заявил, что в законе о налогообложении игорного бизнеса есть ряд пунктов, с которыми он не согласен. Гетманцев добавил, что проект пришлось поддержать, иначе в Украине вообще не удалось бы запустить процесс легализации казино.
"Например, я не понимаю, почему надо освобождать игорный бизнес на три года от налогов. Это нонсенс. Мы не освобождаем никакой другой вид деятельности, а здесь даем три года. Для чего? Для того, кто и так хорошо развивается даже когда ты вне закона, даже в тени", – сказал глава финансового комитета.
При этом он отметил, что при принятии таких важных для страны законов лоббизм неизбежен.
"Есть сферы, где, к счастью или нет, в нашем комитете таких сфер много, где лоббизм неизбежен. А даже если его нет, его очень легко придумать. Разные депутаты выступают с разными предложениями. Мы их обсуждаем, мы советуемся, мы пытаемся отрегулировать таким образом, чтобы найти большинство под принятие одного решения. Есть ли лоббизм? Наверное, есть. Но есть ли лоббизм при принятии и при увеличении ставок на руду, как мы это делали в прошлом году? Да, был лоббизм. При введении любого налога есть лоббизм. То есть, это неизбежное явление при принятии законопроектов по финансовой, налоговой и таможенной политике", – считает Гетманцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.
Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.
Руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом может быть назначен российский бизнесмен Борис Баум, который приближен к заместителю председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
15 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский показал структуру комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине.
В Украине создадут комиссию, которая будет регулировать рынок азартных игр и лотерей. Постановление об этом принял Кабмин 23 сентября.
Журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В октябре выяснилось, что Баум получил собственный кабинет в Офисе президента.