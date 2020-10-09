Освобождение от налогов – это нонсенс, – Гетманцев о легализации казино

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев не понимает, почему казино в Украине на три года освободили от налогов.

В интервью "Экономической правде" он заявил, что в законе о налогообложении игорного бизнеса есть ряд пунктов, с которыми он не согласен. Гетманцев добавил, что проект пришлось поддержать, иначе в Украине вообще не удалось бы запустить процесс легализации казино.

"Например, я не понимаю, почему надо освобождать игорный бизнес на три года от налогов. Это нонсенс. Мы не освобождаем никакой другой вид деятельности, а здесь даем три года. Для чего? Для того, кто и так хорошо развивается даже когда ты вне закона, даже в тени", – сказал глава финансового комитета.

При этом он отметил, что при принятии таких важных для страны законов лоббизм неизбежен.

"Есть сферы, где, к счастью или нет, в нашем комитете таких сфер много, где лоббизм неизбежен. А даже если его нет, его очень легко придумать. Разные депутаты выступают с разными предложениями. Мы их обсуждаем, мы советуемся, мы пытаемся отрегулировать таким образом, чтобы найти большинство под принятие одного решения. Есть ли лоббизм? Наверное, есть. Но есть ли лоббизм при принятии и при увеличении ставок на руду, как мы это делали в прошлом году? Да, был лоббизм. При введении любого налога есть лоббизм. То есть, это неизбежное явление при принятии законопроектов по финансовой, налоговой и таможенной политике", – считает Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Позже в Верховной Раде зарегистрировали пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.