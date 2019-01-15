Осторожно, водка! Украину наводнил контрафакт от госпредприятий 

В Украине контрафактный спирт продают на рынках, в магазинах и даже в сети. Такой напиток может стоить жизни. Ежегодно десятки украинцев умирают от отравления некачественным алкоголем.

Тем временем государственный концерн "Укрспирт", который единственный в стране имеет разрешение на производство и продажу спирта, как выяснили правоохранители, обогатил своих уже экс-руководителей на сотни миллионов гривен.

OBOZREVATEL разобрался, как работает теневой рынок спирта в Украине.

Главное:

"Укрспирт" единственный имеет право продавать спирт в Украине;

до 60% алкоголя в стране – контрафакт;

часть руководителей "Укрспирта" в бегах, другим предъявили обвинения;

действующее руководство свою причастность к "серому" рынку опровергает;

в интернете до сих пор предлагают купить контрафактный спирт якобы из заводов госпредприятия.

Осторожно, спирт! Как государственная монополия создала теневой рынок

"Продаю спирт зерновой, пищевой. Емкость 6 литров, в ящике 24 литра". Таких объявлений в интернете десятки и все это – контрафактная продукция. С одним из продавцов связался и OBOZREVATEL.

Спирт продают просто в бутылках Фокус

– Фасуем по 6 литров. Можете купить 6, 12, 18, 24 литра, – рассказывает девушка.

– А если нужна большая партия? У вас есть ограничение?

– Нет! Можете заказать столько, сколько вам нужно…

– А откуда спирт? – интересуемся у продавца.

– Из самого современного завода. Артемовского в Харьковской области.

Указанное предприятие принадлежит государственному "Укрспирту". Доказать, что продукция произведена именно на нем, могут только правоохранители. Но с другой стороны – больше производителей нет. Либо спирт завезли из-за границы, либо произвели на одном из заводов или цехов госпредприятия, у которого фактически монопольное положение на рынке.

– Доставка зависимо от объемов. При большом заказе можем вам доставить, – рассказывает еще один продавец "питьевого спирта". Девушка также утверждает, что торгует "украинским". Правда, производителя при этом называть отказалась.

– Спиртзавод конечно! Вы же сами все понимаете. У нас рынок тесный, если бы вам продали плохое, мы бы не продавали уже!

Схемы производства контрафактного спирта еще несколько лет назад разоблачила Государственная фискальная служба. Тогда обыски провели на десятках заводов. На закрытых нашли свежие остатки продукции, а на работающих – неучтенное сырье. Разгорелся очередной скандал.

Легальные заводы покупают за наличку пшеницу, кукурузу и т.д и производят неучтенный спирт. Делают врезку таким образом, чтобы контрафакт не учитывался счетчиком. Ночью его отгружают и развозят покупателям. Некоторые заводы вовсе по документам не ведут никакой деятельности, а на деле снабжают украинцев "градусами". По разным оценкам до 60% украинского рынка заполнено такой продукцией.

Обыски на предприятиях "Укрспирта" ГФС

Проблема в том, что дальше этот спирт попадает в нелегальные цехи, которые производят алкогольные напитки, игнорируя все стандарты качества. Продают его по ценам ниже минимальных, поэтому и покупатель всегда находится.

Схемы на государственном "Укрспирте" стоят не только миллиардных потерь для бюджета, но и здоровья тех, кто покупает "огненную воду". Но на кону слишком большие суммы, поэтому закрыть махинации не так уж и просто. Чтобы оценить размеры потерь бюджета, стоит всего лишь обратить внимание на несколько цифр. 260 млн грн – такую сумму хищений вменяют экс-главному бухгалтеру "Укрспирта" Сергею Безродному. В конце прошлого года его задержали в Польше.

750 млн грн – сумма хищений, в которых обвиняют другого экс-главбуха предприятия Романа Волощука. Более 200 млн грн мог потерять бюджет из-за махинаций бывшего гендиректора "Укрспирта" Михаила Лабутина. Вместо него назначили Виктора Панкова. Последний, видимо, оказался неугодным – его расстреляли.

Приватизация и обвинения

Главная идея – государство гарантирует качество напитка и поэтому само занимается его продажей и производством. На деле же "Укрспирт" фактически создал свой теневой рынок. Один из возможных выходов – приватизация предприятия. Несвязанные между собой источники OBOZREVATEL утверждают, что госпредприятие уже готовят к продаже, пытаясь сбить его стоимость.

В конце прошлого года госпредприятие оштрафовали на 33 млн грн. Штраф наложил Антимонопольный комитет за то, что "Укрспирт" без оснований продает "огненную воду" по разной цене разным покупателям.

Правда, о махинациях с ценами один из участников рынка, владелец "Хортицы" Евгений Черняк заявлял еще несколько лет назад. Также водочник еще в 2016-м утверждал, что все менеджеры в "Укрспирте" "фигуры номинальные", а их "левым спиртом забита вся страна". Делами государственного монополиста на данный момент занимаются в ГФС и Генпрокуратуре. Новое руководство уверяет, что все схемы в прошлом, а сейчас контрафакт якобы завозят из-за границы.

К любом случае, пока правоохранители ищут "крайних", теневой рынок процветает, принося многомиллионную прибыль своим бенефициарам. К слову, по данным Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, за три года в Украине зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем. 85 человек погибли.

OBOZREVATEL обратился с запросами в "Укрспирт" с просьбой прокомментировать информацию о продаже контрафактного спирта в сети.

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