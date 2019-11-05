Прекращение транзита российского газа: стало известно, чем рискует Украина

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Об этом предупредил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. По его мнению, первым в случае прекращения транзита пострадает бизнес, а также жители многоквартирных домов с централизованным отоплением.

Корольчук отметил, что после остановки транзита возникнет множество проблемных ситуаций.

"Если с 1 января будет прекращен транзит российского газа, то сразу максимально ограничат поставки газа для промышленности. Первым пострадает бизнес. Плюс пострадают многоквартирные дома с централизованным отоплением – для теплокоммунэнерго тоже будут лимитированы поставки газа", – подчеркнул он.

У владельцев частных домов или квартир с индивидуальным отоплением тоже нет оснований для оптимизма.

"Снизится давление газа в системе, где проходят газопроводы низкого давления. И не факт, что все газовые котлы смогут "потянуть" такое низкое давление. Они будут работать с нагрузкой или вообще не работать", – предостерег эксперт.

По его словам, без транзитного газа правительство не сможет задействовать реверсные поставки и обеспечить работу ГТС на надлежащем уровне.

Запасов газа достаточно? Реально доступны только 8 млрд кубометров

Корольчук обратил внимание, что далеко не все запасы газа в подземных хранилищах доступны для фактического использования.

"В принципе хорошо, что министр Оржель говорит, что запасов газа у нас достаточно… Странно, если бы он говорил наоборот… Но надо понимать: хотя запасов газа почти 22 млрд кубометров – 21 млрд 700 млн – из этого всего газа "Нафтогаз" реально может использовать чуть меньше 8 млрд кубометров", – рассказал он.

"Еще 6 млрд это буферный газ, а почти 8 млрд – газ, принадлежащий европейским компаниям, трейдерам, которые его хранят в режиме таможенного склада. Проблема в том, что "Нафтогаз Украины" не подписал с ними соглашения на использование этого газа в отопительный период", – пояснил специалист.

По данным эксперта, для использования доступны лишь 8 млрд кубометров газа из хранилищ naftogaz.com

Он добавил, что европейские трейдеры могут продать свое топливу "Нафтогазу" по цене от 400 долларов за кубометр и выше.

"По какой цене продадут свой газ европейские трейдеры – еще открытый вопрос. Насколько я знаю, на предварительных переговорах они называли минимальную цифру от 400 долларов. Т.е. может быть выше", – сообщил Корольчук.

"Один процент из 100, что мы увидим долгосрочный контракт"

Если ситуация не решится, то и с окончанием отопительного сезона проблемы никуда не денутся.

"Это иллюзия, что нам нужно только пройти отопительный сезон… Это определенный обман. Дальше тоже будут проблемы. И летом, и осенью. Если мы затянем ситуацию аж до того времени", – предупредил эксперт.

По его прогнозу, Евросоюз и Россия будут склонять Украину к временному контракту на транзит газа: "ЕС заинтересован в этом. Ключевая позиция "Газпрома", насколько я понимаю, чтобы Украина возобновила покупку газа".

Подписание долгосрочного контракта на 10 лет Корольчук назвал крайне маловероятным.

"Я бы дал 1% из 100%, что мы увидим такой контракт… В лучшем случае мы увидим продолжение на год, будет временный контракт. Закончится сертификация аппарата ГТС, а потом уже будет продлен контракт с 2020-2021 года. Например, на 3-5 лет", – предположил он.

Россия и Украина до сих пор не согласовали условия продолжения транзита. Действующий договор истекает 1 января 2020 года

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