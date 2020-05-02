Остановка строительства, снижение тарифа и ответственность за небалансы – Буславець о зеленых

Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в эфире телеканала "Интер".

И.о. министра напомнила, что "зеленый" тариф был зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в чистую энергию, и это является мировым трендом. Однако на сегодня действующий в Украине тариф слишком высокий.

"Наша национальная экономика не может платить такую большую цену. А энергетическая система технически не может ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок", – объяснила Буславець.

Она сообщила, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике по решению проблемы "зеленого" тарифа и будет наработано компромиссное решение и соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду.

"Что там будет. Конечно, это уменьшение "зеленого тарифа". Это обязательная финансовая ответственность за небалансы. И нам сегодня нужно остановить новое строительство солнца и ветра для того, чтобы перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством, и которая очень себя показала хорошо в других странах", – сообщила Буславець.

Она также подчеркнула: принятие этого законопроекта позволит снизить стоимость чистой энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, и в безопасный способ ее учитывать в энергобалансе.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкоэнерго под руководством Алексея Оржеля отбросило медиации с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант, который инвесторы назвали неприемлемым.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.