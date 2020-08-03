Остановка работы "Укрзалізниці" приведет к экономическому кризису, – Найман

Экономика 11:35, 3.08.2020

Отсутствие реформ и накопившиеся проблемы в железнодорожной отрасли могут привести к остановке перевозок и экономическому кризису. Об этом заявил инвестаналитик Эрик Найман.

"Мы понимаем, что остановка железной дороги приведет к экономическому кризису. Потому что это и пассажирские перевозки, и грузоперевозки. Мы сегодня не можем себе представить Украину без железной дороги", – сказал Найман.

По его мнению, одна из проблем, которую необходимо решить в "Укрзалізниці" – преодоление коррупции. То есть нужно обеспечить максимальную прозрачность работы компании. Только при этом условии отрасль станет привлекательной для инвестора.

"Отрасль железнодорожных перевозок достаточно сложная для частного бизнеса. Остается государство, а для эффективности государственных компаний в Украине традиционно ключевая проблема – коррупция. В "Укрзалізниці" она процветает просто очень махрово. А коррупцию может победить только прозрачность. То есть максимально возможная прозрачность на всех этапах", - объяснил Найман.

Ранее и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик заявил, что необходима реформа и разделение бизнесов, поскольку нынешняя бизнес-модель компании себя изжила.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Экономика

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