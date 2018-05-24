"Достроят и запустят": во фракции Порошенко дали прогноз по газопроводу в обход Украины

У США практически нет вариантов остановить строительство "Северного потока-2".

"Юридических способов, я думаю, особо нет. А введение санкций против европейских предприятий навредит отношениям США с Европой. Может быть какие-то политические решения, через скажем взаимодействие Украины Польши, Прибалтики, в этом направлении", – сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Александр Ливик.

По его словам, строительство газопровода для Европы является серьезной экономической составляющей, поэтому и аргументы Украины, доказывающие опасность строительства газопровода, не очень повлияют на Германию.

"Мое личное мнение, видя все, что происходит, что все-таки, к сожалению, "Северный поток-2" будет достроен. И "Северный" и "Южный", все запущено на полную мощность", – заявил Ливик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко заявил, что проект газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, вредит единству ЕС и должен быть остановлен.