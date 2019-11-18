Главная Новости
18 ноября • обновлено в 21:47
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Размягчение передка": Тука раскрыл патовую ситуацию с контрабандой в зоне ООС

Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе процветает контрабанда, в которую вовлечены как рядовые бойцы, так и высшее командование ООС.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, перекрыть поток контрабанды на Донбассе сегодня невозможно.

На вопрос, есть ли контрабанда в зоне ООС, Тука ответил: "Есть. К сожалению, это позорный процесс, в котором участие принимают все – начиная от рядового состава, который несет непосредственную службу на передовой, до уровня комбригов, а дальше – слухи ходят, но точно не знаю".

"Надо осознавать одну очень простую вещь. У специалистов есть такой термин "размягчение передка". Когда две стороны, которые готовы убить друг друга, входят в определенный клинч, начинается стадия поддержки отношений. Я не знаю, происходило ли это во время Второй мировой войны, но это точно происходило во время войны в Афганистане, точно происходило в время обеих чеченских войн, точно происходило и происходит у нас", – заявил он.

Бывший замминистра пояснил, как враждующие стороны договариваются между собой: "Если упрощать, алгоритм такой – сначала "давай вместе перекурим". Потом "давай вместе по 100 граммов накатим". Потом "твои пацаны там стоят, мои тут, зачем нам друг друга убивать, давай лучше вместе попробуем какую-то копеечку подзаработать". Начинается процесс".

Новости
"Генштаб в доле": раскрыты истинные масштабы контрабанды на Донбассе

По его словам, во время первой чеченской войны российские военные таким образом часто оказывались "на крючке" у чеченцев: "Тебя начинают просто шантажировать – или будешь делать, что тебе прикажут, или материалы о сотрудничестве с врагом передадут твоим спецслужбам. У нас о таких случаях мне не известно, но в России проходили судебные процессы, когда офицеры, которые оказывались на таком крючке, заводили целые подразделения российской армии в ловушки, где их просто уничтожали. Это и есть технология размягчения передка".

Тука отметил, что в подобных ситуациях торговля оружием – "абсолютно нормальное явление". Он привел в пример югославскую войну: "В Боснии рассказывали, что когда Сараево был окружен со всех сторон сербами, еду им сбрасывали ООНовские самолеты. Я спрашивал – а где вы оружие брали? Они улыбаются – у сербов покупали".

Новости
"Ходячие мертвецы": донецкий блогер рассказал об опасной контрабанде из России

При этом бывший замминистра подчеркнул, что ему неизвестно о возможных случаях продажи оружия на Донбассе противоположной стороне.

На вопрос, почему ему в бытность главой Луганской военно-гражданской обладминистрации не удалось остановить контрабанду, Тука ответил: "Это полная иллюзия, что один человек может что-то остановить. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда стабилизирован фронт, это сделать уже невозможно... Чем дольше длится конфликт, тем больше людей начинают зарабатывать именно на этом конфликте. Соответственно, тем больше людей заинтересованы в сохранении этого конфликта".

"Размягчение передка": Тука раскрыл патовую ситуацию с контрабандой в зоне ООС

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что Украина продолжает в больших количествах закупать уголь из оккупированных районов Донбасса с поддельными российскими сертификатами.

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Контрабанда в зоне АТО контрабанда Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чего бывшие такие разговорчивые? Почему раньше молчал, отстегивали пайку за молчание?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ukraine The
Ukraine The
У туки размягчение задка .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги