"Размягчение передка": Тука раскрыл патовую ситуацию с контрабандой в зоне ООС

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе процветает контрабанда, в которую вовлечены как рядовые бойцы, так и высшее командование ООС.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, перекрыть поток контрабанды на Донбассе сегодня невозможно.

На вопрос, есть ли контрабанда в зоне ООС, Тука ответил: "Есть. К сожалению, это позорный процесс, в котором участие принимают все – начиная от рядового состава, который несет непосредственную службу на передовой, до уровня комбригов, а дальше – слухи ходят, но точно не знаю".

"Надо осознавать одну очень простую вещь. У специалистов есть такой термин "размягчение передка". Когда две стороны, которые готовы убить друг друга, входят в определенный клинч, начинается стадия поддержки отношений. Я не знаю, происходило ли это во время Второй мировой войны, но это точно происходило во время войны в Афганистане, точно происходило в время обеих чеченских войн, точно происходило и происходит у нас", – заявил он.

Бывший замминистра пояснил, как враждующие стороны договариваются между собой: "Если упрощать, алгоритм такой – сначала "давай вместе перекурим". Потом "давай вместе по 100 граммов накатим". Потом "твои пацаны там стоят, мои тут, зачем нам друг друга убивать, давай лучше вместе попробуем какую-то копеечку подзаработать". Начинается процесс".

По его словам, во время первой чеченской войны российские военные таким образом часто оказывались "на крючке" у чеченцев: "Тебя начинают просто шантажировать – или будешь делать, что тебе прикажут, или материалы о сотрудничестве с врагом передадут твоим спецслужбам. У нас о таких случаях мне не известно, но в России проходили судебные процессы, когда офицеры, которые оказывались на таком крючке, заводили целые подразделения российской армии в ловушки, где их просто уничтожали. Это и есть технология размягчения передка".

Тука отметил, что в подобных ситуациях торговля оружием – "абсолютно нормальное явление". Он привел в пример югославскую войну: "В Боснии рассказывали, что когда Сараево был окружен со всех сторон сербами, еду им сбрасывали ООНовские самолеты. Я спрашивал – а где вы оружие брали? Они улыбаются – у сербов покупали".

При этом бывший замминистра подчеркнул, что ему неизвестно о возможных случаях продажи оружия на Донбассе противоположной стороне.

На вопрос, почему ему в бытность главой Луганской военно-гражданской обладминистрации не удалось остановить контрабанду, Тука ответил: "Это полная иллюзия, что один человек может что-то остановить. Я думаю, что в нынешней ситуации, когда стабилизирован фронт, это сделать уже невозможно... Чем дольше длится конфликт, тем больше людей начинают зарабатывать именно на этом конфликте. Соответственно, тем больше людей заинтересованы в сохранении этого конфликта".

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что Украина продолжает в больших количествах закупать уголь из оккупированных районов Донбасса с поддельными российскими сертификатами.

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