"Останется пшик": в России резко ответили Зеленскому из-за газопровода Путина

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что попытки Украины противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2" будут "бесполезными".

"Владимир Зеленский идет проторенным путем – намерен вместе с Варшавой бороться с "Северным потоком-2", – прокомментировал Пушков в Twitter слова президента Украины о том, что для Киева "крайне важно" противостояние строительству российского газопровода.

По его словам, газотранспортная система Украины потеряет стратегическое значение без российского газа.

"Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется", – резюмировал член Совета Федерации РФ.

Зеленский идёт проторенным путём - намерен вместе с Варшавой бороться с Сев.потоком-2. Порошенко боролся-боролся - надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее "стратегического значения" пшик один останется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июня 2019 г.

Слова Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству российского газопровода, прокомментировал и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, передает RT.

"Россия многократно говорила, что Украина может остаться транзитером газа. Но вопрос тут в позиции не Москвы, а Киева, в состоянии ГТС, в ценах на транзит. Если Украина не хочет быть транзитером – это ее право и Россия будет решать данный вопрос, исходя из общей ситуации, а не из тех глупостей, которые озвучивает киевское руководство. Так что, связь между "Северным потоком-2" и украинским транзитом преувеличена, они друг другу не противоречат", – считает Брутер.

По его словам, Украина и Польша не могут помешать российскому проекту.

"Хотя бы потому, что на встрече с представителями германского бизнеса, которая прошла буквально на днях, Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" – вопрос решенный. Газопровод необходим для Германии и чрезвычайно важен", – резюмировал Брутер.

РФ уверена, что газотранспортная система Украины потеряет стратегическое значение

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, совершил первый официальный зарубежный визит, посетив Брюссель.

В бельгийской столице глава государства провел встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи с Юнкером глава государства подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины.

Зеленский также выразил надежду на поддержку идеи сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействие "Северному потоку-2".

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