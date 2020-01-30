Остался один день: украинцам могут массово отключить отопление

В Украине уже с 1 февраля могут прекратить поставки газа в 16 населенных пунктов, что повлечет за собой коллапс с отопительным сезоном.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "нафтогаз-України". Проблемы у 18 теплокоммунэнерго из-за их задолженности за газ.

Проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах. В случае, если теплокоммунэнерго не погасят долги до конца дня 30 января, то НАК не сможет поставлять газ для отопления.

Отмечается, что общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 млн гривен. После уплаты этих средств "Нафтогаз" получит право поставлять туда газ для нужд отопления.

"Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", – отмечают в компании.

Украинцам могут отключить отопление

С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с "Нафтогазом" за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в "Укртрансгазе" заявили об аресте всего имущества и денег на счетах по требованию двух компаний, которые хотят отсудить 2,3 млрд гривен. Из-за этого в Украине может быть сорван отопительный сезон.

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