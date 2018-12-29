''Осталось 7 лет'': России предрекли катастрофу с нефтью

В России старые месторождения нефти стремительно истощаются, а новых залежей с легким и дешевым для извлечения сырьем обнаружить не удается.

Текущие уровни нефтедобычи в России "недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений", говорится в проекте Министерства природных ресурсов и экологии РФ, передает Finanz.

Согласно документу, до критической точки остается около 7 лет. Начиная с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой. Уже к 2035-му объемы производства могут рухнуть практически вдвое – с нынешних 553 млн тонн до 310 млн тонн в год.

По словам минстра энергетики России Александра Новака, особенно остро проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас дает каждый второй баррель, извлекаемый из недр. Если ничего не предпринимать, в пессимистичном сценарии спад там будет более чем двукратным – с 330 до 146 млн тонн в год.

"Это означает, что нефти для экспорта просто не останется. А река нефтедолларов, дающая, по данным ЦБ, 30% валютных доходов российской экономики, может пересохнуть", – резюмировали авторы публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.