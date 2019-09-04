Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 22:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Остались без газа: стало известно о новых проблемах оккупантов в Крыму

370 Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму сорвали программу газификации Севастополя, которую планировали завершить к 2020 году.

Как передает "Крым.Реалии", по поручению главы РФ Владимира Путина оккупанты должны были газифицировать десятки сел и четыре сотни многоквартирных домов.

Вместо этого справились с задачей лишь в селе Полюшко, Солнечном и нескольких многоэтажках, однако "продолжают кормить обещаниями жителей Севастополя".

При этом при мониторинге программы было выявлено, что 17 домов, включенных в программу, уже давно были газифицированы.

Новости
"Народу — не протолкнуться!" В сети показали курортный Крым при Путине

Сообщается, что также есть проблемы у оккупантов и с прокладкой магистральных газопроводов - в прошлом году остановилось строительство кольцевого газопровода, который должен был пройти от села Штурмовое, через Балаклаву и мыс Фиолент, в бухту Казачью.

Оккупанты пытались объединить всю газовую инфраструктуры региона, однако строительство газопровода сопровождалось многочисленными скандалами. В частности, рабочим не платили зарплату, из-за чего дело доходило до забастовок.

Иллюстрация

Иллюстрация

vsetarify.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым не смог получить продукты из Сирии, задержавшись на морском пути.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel