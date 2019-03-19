Особняк, причал и вертолетная площадка: Медведчук продаст элитную недвижимость под Киевом

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук решил продать свой особняк и землю под Киевом.

Объявления о продаже разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Дом-хонка площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли, возведен в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

Одна сотка владений лидера "Украинского выбора" оценена в 4,5 тысячи долларов. В общем особняк обойдется будущему покупателю в 360 миллионов гривен.

ЦПК

На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

ЦПК

Земли под соответствующее поместье были выделены фирме Медведчука в 2000-х якобы под рекреационный объект. Сейчас указанная территория разбита на кадастровой карте на два участка, однако продается единым имущественным комплексом.

ЦПК

Большим участком владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Ее конечным бенефициарным владельцем является жена политика Оксана Марченко.

Второй участок записан на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.

Виктор Медведчук "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук принял приглашение вступить в партию "За життя" и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

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