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Особняк, причал и вертолетная площадка: Медведчук продаст элитную недвижимость под Киевом

1.8тЧитать материал на украинском

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук решил продать свой особняк и землю под Киевом.

Объявления о продаже разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Дом-хонка площадью 1125 квадратных метров, окруженный более 30 га земли, возведен в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

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Одна сотка владений лидера "Украинского выбора" оценена в 4,5 тысячи долларов. В общем особняк обойдется будущему покупателю в 360 миллионов гривен.

Особняк, причал и вертолетная площадка: Медведчук продаст элитную недвижимость под Киевом

ЦПК

На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

Особняк, причал и вертолетная площадка: Медведчук продаст элитную недвижимость под Киевом

ЦПК

Земли под соответствующее поместье были выделены фирме Медведчука в 2000-х якобы под рекреационный объект. Сейчас указанная территория разбита на кадастровой карте на два участка, однако продается единым имущественным комплексом.

Особняк, причал и вертолетная площадка: Медведчук продаст элитную недвижимость под Киевом

ЦПК

Большим участком владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Ее конечным бенефициарным владельцем является жена политика Оксана Марченко.

Второй участок записан на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук принял приглашение вступить в партию "За життя" и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Sitnikov Alexander
Sitnikov Alexander
Вот это поворот. К чему бы это.
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