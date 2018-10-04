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МирСпорт

''Особая зона'': в России снова посягнули на экономику Крыма

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Председатель комитета нелегитимной Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости создания в аннексированном Крыму офшорной зоны.

По его словам, оккупированный полуостров должен быть не просто особой экономической зоной, а офшором, передает "РИА Новости".

"Я всегда был сторонником того, чтобы Крым был не просто особой экономической зоной, но и в определенном смысле офшором, чтобы в Крыму действовали юридические нормы, которые позволяют работать разным формам, в том числе скрывающим реальных собственников той или иной компании, которые зарегистрированы в "крымской юрисдикции". Пока этого не удалось сделать", — сказал Аксаков.

По его словам, в настоящее время депутатам не удается убедить правительство в том, что в оккупированном Крыму можно создать офшорную зону.

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"Могу сказать, что в ближайшее время этого (создания офшорной зоны в Крыму — ред.) не будет, к сожалению", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти переселяют в Крым десятки тысяч россиян, чтобы вытеснить несогласных с режимом украинцев.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Объекты
КрымофшорРоссия
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чорний Жупан
чорний Жупан
Хватит называть Крым оккупированным! В Крым живут крымчане, которые на референдуме послали укронацисское стадо нахуй.
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