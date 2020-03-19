На мировых рынках произошло очередное падение

Основные фондовые индексы Европы в четверг, 19 марта, продолжают снижаться после пережитой коррекции накануне.

Об этом свидетельствуют данные торгов Investing.com.

Британский индекс FTSE 100 упал на 1,2%, до 5019,75 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 8380,25 пункта, но французский CAC 40 незначительно вырос — на 0,08%, до 3757,71 пункта.

Также падают и фьючерсы на индекс S&P 500 – на 5,18% до 2398,12 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - почти 3,5%, японский Nikkei 225 потерял почти 1%, гонконгский Hang Seng - более 4%.

Накануне Европейский центральный банк попытался оживить рынок, объявив о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро в ответ на вспышку коронавируса.

На фоне кризиса Сенат США приступил к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, основные европейские индексы 18 марта снизились после начала биржевых торгов на 5% на фоне борьбы стран с коронавирусной инфекцией.

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