Ослушались приказа Госдумы: россияне отказались массово закрывать хостелы

В России с 1 октября запретили оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.
Таким образом, хостелы, мини-отели и апартаменты, расположенные в жилом фонде, должны были уже закрыться, передает РБК.
Однако инициированный депутатами запрет не привел к резкому сокращению хостелов.
По словам экспертов, количество хостелов в многоквартирных домах даже увеличилось: в Москве – с 287 до 312 объектов, а в Санкт-Петербурге – на одну точку, до 289.
При этом владельцы некоторых средств размещения "меняют вид бизнеса". Они официально закрывают хостел, убирают рекламу и информацию о нем с сервисов по бронированию и открывают новый бизнес – сдают объекты посуточно или в долгосрочную аренду по договору найма без оказания гостиничных услуг.
Это позволяет им работать легально через популярные сервисы бронирования, в том числе Booking.com.
Напомним, что в России приняли законопроект о хостелах. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".
Авторы проекта закона утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположено заведение, в разряд нежилого помещения.
Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины
Инициированный депутатами запрет не привел к резкому сокращению мини-отелей
Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения не верит в то, что в стране можно вести честный бизнес.
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