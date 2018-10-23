"Ослабить российскую хватку": Меркель неожиданно пошла на уступки по газу

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила на правительственном уровне поддержать усилия, направленные на открытие доступа для американского сжиженного природного газа.

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей статье назвал это принципиальной уступкой президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить российскую хватку на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

"В этом месяце Меркель за завтраком сообщила небольшой группе депутатов, что правительство решило участвовать в финансировании строительства СПГ-терминалов на севере Германии, которое обойдется в 500 млн евро", - привел он информацию, полученную от осведомленных источников.

Отмечается, что президент США предпринимал интенсивные лоббистские усилия, чтобы Европа покупала значительные объемы СПГ. По словам чиновников США и Германии, Берлин надеется, что допуск американского газа поможет разрешить торговый спор и даже снять угрозу санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

"Меркель, общаясь с депутатами из северного прибрежного региона Германии, охарактеризовала перемену своего мнения не как поражение, а как "стратегическое" решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе. Эксперты признают, что открытие энергетического рынка не сразу же станет экономически выгодным для Германии, но в конечном итоге может помочь стране с диверсификацией", - написал Панчевски.

Автор подчеркивает, что информации о том, в каком объеме Берлин предоставит поддержку и в какой форме, пока нет. Однако правительство уже решило ускорить рассмотрение заявки, и решение, вероятно, будет принято к концу года.

Один из аргументов, которые приводят в пользу сделки США, заключается в том, что покупка американского СПГ укрепит энергетическую безопасность Германии, сделав ее менее зависимой от Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.