Ошибки власти на 114 миллиардов: должен ли платить потребитель?

Вопрос о том, как решить проблему долгов в газовой отрасли остро стоит уже не первый год. Особенно критическим он стал в течение нескольких последних месяцев. Ведь сумма долгов на газовом рынке достигла 114 млрд грн. В этом году из-за накопившихся между участниками газового рынка взаимных долгов начало отопительного сезона оказалось под угрозой срыва.

К особенно критическим последствиям может привести задолженность тепловиков перед "НАК Нафтогаз Украина", накопившаяся за последние 4 года. Значительную часть этого долга составляют штрафы и пени, которые монополист своим покупателям исправно начисляет. за потребленный с 2016 года природный газ. Теперь же "Нафтогаз" заявляет: газ должникам отпускать не будет. В итоге за несколько лет у компаний накопились такие долги, из-за которых батареи в квартирах украинцев этой зимой впервые могут остаться ледяными. И любимая страшилка российских пропагандистов о "замерзающей Украине" может наконец воплотиться в жизнь.

Как этого избежать – пытались решить на организованной Европейской бизнес ассоциацией открытой встрече Комитета по энергетике Ассоциации под красноречивым названием "Кризисная ситуация с долгами на рынке природного газа – экономический аспект решения". Обо всех возможных вариантах решения казалось бы патовой ситуации – читайте далее.

На площадке, предоставленной Европейской бизнес ассоциацией, собрались представители всех заинтересованных в решении проблемы со долгами на газовом рынке сторон. Народные депутаты, эксперты, представители теплоснабжающих предприятий и монополиста – "НАК Нафтогаз Украины", - более двух часов обсуждали пути выхода из сложившегося долгового кризиса. Правда, полного взаимопонимания стороны обсуждения изначально достигли лишь в одном: задолженность, часть которой попросту не имеет источников покрытия – это реальная проблема. И если ее не решить – под угрозой окажется не только отопительный сезон-2020, но и существование предприятий, предоставляющих населению услуги по отоплению и подогреву воды.

Общая сумма долгов участников газового рынка перед предприятием-монополистом – НАК Нафтогаз Украины - достигла 114 млрд. грн. Основной массив задолженности сформировался в тех сегментах рынка, в которых до сих пор совершается государственное регулирование. И ни одну копейку из этого астрономического долга никто и никогда не пробовал взыскать с потребителей. Многомиллионный долг стал результатом штрафов, пеней, убыточных тарифов и задержек компенсации стоимости коммунальных услуг из госбюджета.

"Долги распределены по рынку не равномерно. И мне кажется, государство должно внимательно посмотреть и уделить внимание этому вопросу", - заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти "НАК Нафтогаз України" Алена Осмоловская. По ее мнению, у участников рынка возможности платить за потребленный газ - есть. И накопление долгов – не более чем вина самих предприятий-должников.

Вот только представители тепловой отрасли уверяют: с радостью бы вовремя расплачивались с долгами, если бы не попали в условия, когда делать это решительно невозможно. В общей задолженности перед "Нафтогазом" доля тепловиков перевалила за 35 млрд грн. Порядка 20 млрд при этом, начиная с 1 января 2016 года и до сегодня, предприятия, обеспечивающие население теплом, недополучили из-за разницы в тарифах. Еще примерно столько же задолжали им украинцы, которым на время карантина разрешили не платить за коммунальные услуги. При этом тем, кто эти услуги предоставляет, подобных поблажек государство не сделало. И они оказались в патовой ситуации: получая меньше денег от населения, не имея никакой поддержки от государства, они вынужденно наращивали долги перед "НАК Нафтогаз Украины". На которые монополист, к слову, исправно начислял сумасшедшие штрафы и пени.

Так, по подсчетам специалистов, только штрафные санкции составляют не менее 10 млрд из 35 млрд долга. На тепловиков помимо реальных повесили еще и надуманные долги. И это существенно приблизило наступление коллапса. А введение распределительных счетов и вычеркивание из тарифа графы, предусматривающей ремонт и обслуживание котелен, только усилило кризис: у тепловиков отобрали последний источник финансирования ремонтов теплосетей.

Так что тот факт, что проблема существует и она – более чем серьезна, ни у кого из участников встречи сомнений не вызывает. А вот возможное решение проблемы каждая из сторон видит по- своему.

И теплопоставщики, и эксперты, и исследователи рынка сходятся в том, что из всех возможных вариантов решения проблемы самым эффективным и справедливым является тот сценарий, который прописан в законопроекте 3800-1 "Про стабілізацію ситуації на ринку природного газу". Его главное предложение – списать задолженность тепловиков перед "Нафтогазом". Но не всю, а только ту ее часть, которая была создана искусственно. Иными словами, ту, которая не имеет источников погашения, ведь в отличие от "Нафтогаза" тепловики аналогичные штрафы населению выставлять не могут. А это – огромные деньги.

К примеру, у "Черкассыкоммунэнерго" перед "Нафтогазом" задолженность составляет порядка 60 млн грн. Треть этой суммы составляют штрафы из-за невыполнения кабальных условий договора с монополистом.

"Приведу последний пример. На 800 тысяч долга, который образовался путем несвоевременной оплаты (мы не всегда успеваем до 25 числа рассчитаться) – нам насчитано 4 млн штарфов и пеней. И мы проиграли суд. Потому что подписали такой договор. Варианта подписать другой не было. Не хочешь подписывать – бери газ, где хочешь. А сменить продавца газа ты не можешь – потому что у тебя долг", - говорит Павел Карась, директор "Черкассыкоммунэнерго".

Эта задолженность, по словам Карася – следствие 4-месячного разрыва между увеличением стоимости газа и моментом, когда поставщик коммунальной услуги по закону может реально учесть повышение в тарифе. И все эти месяцы предприятие вынуждено покупать более дорогой газ, зная, что эту разницу ему никто не возместит.

Списание долгов, не имеющих источников покрытия, оптимальным выходом из сложившейся ситуации считают и эксперты. Причем, по мнению Владимира Бужана, руководителя сектора энергетики Центра экономического восстановления, крайне важно отделять такие надуманные долги от реальных.

"Необходимо провести аудиты всех долгов. И долги за реально потребленный газ или тепло списаны не должны быть. Но большая часть долгов сформировалась по иным причинам, как то недостаточно экономически обоснованые тарифы для теплокомунэнерго", - отметил Бужан.

При этом, перекладывать такие долги на население – неправильно и несправедливо. Очередное повышение тарифов для многих граждан станет неподъемным. А вот "простить" надуманные долги тепловиков, сформированные путем начисления штрафов - реальный выход. Именно такой выход из ситуации – списание части долгов после проведения аудита - предусматривает законопроект 3800-1 авторства ряда народных депутатов.

"То, о чем говорит 3800-1 – это списание по цепочке участников этого процесса. Как по мне, самое удачное решение в сложившейся ситуации. Потому что в этом случае меньше всего пострадают все, начиная от наших клиентов и заканчивая участниками рынка", - убежден Сергей Кибитлевский, финансовый директор АО "Винницагаз".

Единственный, кто выступает против списания части задолженности – это сам "НАК Нафтогаз Украины". Ведь возможность насчитывать огромные штрафы является одним из источников впечатляющих прибылей, которые декларирует монополист. По мнению представительницы "Нафтогаза", вместо списания той части долгов, которая не имеет источников погашения, их следует переложить на государственный бюджет. Или, иными словами – на налогоплательщиков.

"Кто допустил проблему, тот и должен нести ответственность. Если проблема долгов возникла из-за того, что регулятор не принимал решений, а государство допустило это – государство и должно компенсировать. Компенсация идет, например, на облгаз. Облгаз гасит свои долги перед "Нафтогазом". "Нафтогаз" платит тогда в госбюджет", - заявила Осмоловская.

В то же время один из авторов законопроекта 3800-1, народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден: подобная позиция "Нафтогаза" вызвана исключительно нежеланием терять сверхприбыли - и не только не поможет исправить ситуацию, но и загонит отрасль в глухой угол.

"У меня нет сомнений, что руководство НАК Нафтогаз хочет очень большие прибыли. Финансовый результат – это зарплаты и гонорары как правления, так и работников и Набсовета… А все остальные - в убытках", - эмоционально отметил Кучеренко.

Он подчеркнул: основная задача, которую решает законопроект 3800-1 - это проведение аудита и разделение долга на реальную и надуманную часть. Первую, которую признают все игроки рынка, следует реструктуризировать. Вторую, которая возникла фактически из воздуха - просто списать. И самая главная новация законопроекта - начало построения такой системы, которая позволила бы избежать возникновения таких патовых ситуаций в будущем.

"Мы имеем полную финансовую, бухгалтерскую информацию, подтверждающую, что НАК Нафтогаз увеличивал себе убытки в группе "Нафтогаз". Это дало возможность занижать прибыль и соответственно - занижать перерасчеты в государственный бюджет Украины. По нашим оценкам это сумма где-то около 80 млрд гривен. И я не вижу иного механизма, кроме как провести справедливый взаимозачет решения проблемы задолженности. Иначе последствия будут катастрофическими", - подчеркнул Кучеренко.

Ведь без равных условий для всех участников газового рынка, Украину ждет катастрофа. И чем быстрее это поймут и законодатели, и игроки газового рынка, и исполнительная власть - тем с меньшими потерями государству удастся выйти из коллапса.

Это особенно важно накануне старта отопительного сезона. Который в этом году действительно может не начаться.