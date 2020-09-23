Новым главой Ощадбанка стал Наумов: раньше работал в дочке Сбербанка России

Новым главой правления государственного Ощадбанка стал Сергей Наумов. Его кандидатуру окончательно утвердил Национальный банк.

Об этом сообщает пресс служба НБУ. Отмечается, что с кандидатом провели собеседование перед назначением.

В июне 2020 Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка. Он с сентября 2014 года занимает должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ".

Председателя правления государственного банка назначает и увольняет с должности наблюдательный совет банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Что известно о Сергее Наумове

Наумов в начале карьеры работал на Киевском машиностроительном заводе, а затем – тренером по каратэ, впоследствии – инспектором из режима Бюро информации и безопасности, маркетологом и финансовым директором малого предприятия "Фирма "Восток-4".

Банковскую карьеру начал в Первом украинском международном банке (ПУМБ) как специалист отдела кредитных операций коммерческого управления.

С 2000 по 2006 занимал различные должности в Райффайзенбанк Украина. С 2006 по 2008 был заместителем председателя правления УкрСиббанка, впоследствии стал его председателем правления.

В 2010-2012 был председателем правления Правэкс-банка. После этого стал председателем правления дочернего банка Сбербанка России, в 2013-м был назначен заместителем председателя правления.

С 2014 года возглавлял правления Пиреус Банка.

Наумов победил в конкурсе в июне. Тогда заслушали трех кандидатов. По информации СМИ, перед голосованием пять независимых членов наблюдательного совета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя председателя Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 году в НБУ пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным.

5 марта в Ощадбанке объявили новый конкурс на должность председателя правления.