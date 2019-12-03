"Оружие в руках Путина!" Порошенко мощно обратился к Раде из-за российского газа

Украина уже пятый год не покупает российского газа, и сегодня нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля.

Такое заявление во время выступления с трибуны Верховной Рады сделал лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, в Украине вполне довольны поставками газа из Европы. Пятый президент назвал российский газ оружием в руках президента РФ Владимира Путина.

Петр Порошенко обратился к Раде из-за российского газа

"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.

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