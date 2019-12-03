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3 декабря • обновлено в 14:31
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"Оружие в руках Путина!" Порошенко мощно обратился к Раде из-за российского газа

18.4т
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Украина уже пятый год не покупает российского газа, и сегодня нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля.

Такое заявление во время выступления с трибуны Верховной Рады сделал лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, в Украине вполне довольны поставками газа из Европы. Пятый президент назвал российский газ оружием в руках президента РФ Владимира Путина.

Петр Порошенко обратился к Раде из-за российского газа

Петр Порошенко обратился к Раде из-за российского газа

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"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
Петя имел 30 % от накрученной фирмами прокладками цены . Хо Х лы вы идиоты
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Баринов Николай
Баринов Николай
Петр Алексеевич как всегда " немного " лукавит. Если мы закупили 10 млрд. куб. газа в Словакии, то мы платим словакам за этот газ , а они эти же деньги перечисляют Газпрому. Ни кто же не думает что словаки этот газ добывают сами. Можно покупать сжиженный газ ( возможно?) , но это очень дорого. Поэтому сжать кулаки , стистнуть зубы и сделать то , что выгодно Украине в данный момент
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Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, испытывает Пётр Алексеевич - хоть изредка, хотя бы наедине с собой - уколы совести за ту ложь, которую пять лет бессовестно втирает украинцам? Я даже не стану заострять внимание на прописных истинах, вроде той, что российский газ и после многократной перепродажи не перестаёт быть российским по происхождению. Бог с ним, возможно, гоняя несчастный углеводород туда-сюда по лабиринтам труб, европейцы совершают над ним какой-то очистительный обряд, напрочь лишающий его национальной принадлежности к российским месторождениям. Допустим, по дороге дух России и Путина действительно выветривается до последней молекулы. Но ведь на деле-то даже на это ссылаться не получится - потому как нет никакого реверса! Не существует в природе! Вопреки утверждениям Порошенко и легиона коболевых, от транзитного газа непосредственно после того, как он попадает из России на территорию Украины, отбирается в хранилища та его часть, которая, якобы, должна быть закачана лишь погодя, реверсом из Европы. А по документам он проходит как реверсный, при этом деньги за услуги по обратной транспортировке (которой не было и в помине) благополучно пилятся между участниками "джентльменского соглашения". В итоге газ для населения от этих фиктивных телодвижений чувствительно дорожает в цене, украинцев кормят патриотической чушью о том, что нужно затянуть потуже пояса и терпеть, чтобы не зависеть от Путина, а сами набивают себе карманы, продолжая, как и прежде, пользоваться газом, который не вернулся реверсом из ЕС, а прибыл прямиком из России.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Ш. Олег, очень содержательно и доходчиво, добавить больше нечего, комментарий на 5+))
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