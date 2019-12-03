"Оружие в руках Путина!" Порошенко мощно обратился к Раде из-за российского газа

Украина уже пятый год не покупает российского газа, и сегодня нет никакой причины возвращаться к газовой кабале Кремля.
Такое заявление во время выступления с трибуны Верховной Рады сделал лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
По его словам, в Украине вполне довольны поставками газа из Европы. Пятый президент назвал российский газ оружием в руках президента РФ Владимира Путина.
Петр Порошенко обратился к Раде из-за российского газа
"Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении разорвать действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК отметили, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа произошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если она до конца 2019 имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
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