Организовал вице-премьер: СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему

В Винницкой области чиновники коммунальных предприятий присвоили деньги местных и государственного бюджетов в особо крупных размерах по механизму, который организовал один из вице-премьер-министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая и выявила преступные действия.

Так, следствием установлено, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они же, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области.

СБУ разоблачила коррупционную схему

Была разоблачена также и схема хищений: злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", – сказано в сообщении.

При этом, фамилия вице-премьера, организовавшего преступление, названа не была. Однако, как пишет "РБК-Украина", под описание подходит Владимир Кистион, который с 2008-го по 2014 годы работал заместителем городского головы Винницы, до этого занимал руководящие должности в коммунальных предприятий региона, в частности с 2001-го по 2008 год возглавлял "Винницаоблводоканал".

Владимир Кистион SKELET-info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

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