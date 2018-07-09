ОПЗ избавили от выплаты многомиллиардного долга Фирташу

Верховный суд отменил решение суда города Южное в Одесской области, по которому Одесский припортовый завод (ОПЗ) должен был выплатить Ostchem Holding Limited 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд грн пени.

Как пояснил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook, дело направили на новое рассмотрение в суд низшей инстанции.

"Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, постановления суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение", – сообщил он.

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Ранее Фонд подал в Верховный суд кассацию и ходатайство о приостановлении исполнения постановления Южного городского суда Одесской области.

Как сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, сейчас ФГИ проводит конкурс на отбор инвестиционного советника, задачей которого будет помощь, в частности в реструктуризации проблемного долга и предложения наиболее эффективного способа приватизации предприятия.

"Задача - привести новые технологии, рабочие места, инвестиции и средства в государственный бюджет Украины. Шаг за шагом должны отстаивать государственные интересы и восстанавливать эффективную работу государственных предприятий", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, компания Ostchem Holding Limited, которая принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, получила право на принудительное взыскание указанной суммы на территории Украины с ОПЗ по решению Стокгольмского арбитража в марте 2017 года.

Позже данное решение подтвердил Апелляционный суд.

Долг образовался в результате невыполнения ОПЗ договора купли-продажи природного газа от 20 января 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурса по продаже "Одесского припортового завода".