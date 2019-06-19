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"Опять пьяный!" В России подняли на смех Медведева из-за 50-рублевых пособий на детей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить размер пособий по уходу за детьми с действующих ныне 50 рублей (20,6 гривен).

"Вместо прежних 50 рублей установить выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе семьям, чей доход окажется ниже установленного уровня", – пишет Медведев в Twitter.

Председатель правительства России также заявил, что это предложение будет представлено на рассмотрение президенту Владимиру Путину.

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Соответствующие действия Медведева высмеяли пользователи сети.

"1 поездка в метро – 55 рублей. Пособие на ребенка – 50 рублей. Россия – 2019! Это как???" – задалась вопросом Tatiana Lipay.

"Т.е. не всем детям, а только тем семьям, "чей доход окажется ниже установленного уровня". А это означает сбор справок, предоставление их во всякие службы, унижение перед мелкой чиновной мордой. Спасибо, благодетель" – заявил пользователь с ником "BBX на нары".

"Опять пьяный", – резюмировали авторы Telegram-канала "Беспощадный пиарщик".

"50 рублей на ребенка... Настоящая сверхдержава!", – иронизирует блогер Жизнь в России.

"Опять пьяный!" В России подняли на смех Медведева из-за 50-рублевых пособий на детей
"Опять пьяный!" В России подняли на смех Медведева из-за 50-рублевых пособий на детей
"Опять пьяный!" В России подняли на смех Медведева из-за 50-рублевых пособий на детей
"Опять пьяный!" В России подняли на смех Медведева из-за 50-рублевых пособий на детей

Действия Медведева высмеяли пользователи сети

Действия Медведева высмеяли пользователи сети

‏ Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ну и где эти любителе сруского м ра, эти гении мысли, патриоты!?) Или что сказать нечего?! Пфааааа
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Poroshenko Petro, Оно только заголовок читает, а потом зычно хрюкает...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Я бы тебе рекомендовал ознакомится с суммами других детских пособий, их десятки видов
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