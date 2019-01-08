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''Опустошены'': в Крыму забили тревогу из-за крупного ЧП

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В оккупированном Россией Крыму минувшая сухая осень существенно опустошила запасы водохранилищ естественного стока. Это особенно заметно на примере ближайшего Симферопольского водохранилища.

Как сообщает "Крым. Реалии", берега водоема заметно отступили от прежних границ, оголив заиленное и замусоренное дно.

"Минувшей осенью в водохранилище был зафиксирован рост фитопланктона. Это явление, в свою очередь, стало главной причиной неприятного запаха и вкуса воды в ряде районов Симферополя, что вынуждены были признать в местном филиале унитарного предприятия "Вода Крыма", - сообщает издание.

Отмечается, что у села Лозовое маленькая река Салгир превращается в большое Симферопольское водохранилище. Его питают также стекающие с окружающих холмов ручейки.

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

По данным издания, еще несколько месяцев назад на берегах реки была вода. Также указано, что шлюзы на дамбе откроют только в конце весны.

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Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

"Глыба редких на Крымском полуострове известняков представляет собой памятник отложений Пермского моря, существовавшего более 230 миллионов лет назад. После заполнения в 1955 году водой Симферопольского водохранилища глыба образовала островок размером 40 на 80 метров, который охраняется законом. Из-за нынешнего пересыхания водохранилища заповедный островок превратился в полуостров", - сказано в материале.

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Российская академия наук якобы нашла частичный выход для решения проблемы с водой в Крыму. Речь идет об установке, которая будет превращать в воду пары из воздуха.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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