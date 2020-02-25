Бывший фискал Атаманюк вновь рвется к власти: что известно

Бывший зам главы Налоговой милиции Украины Юрий Атаманюк пытается опротестовать люстрацию и вернуться в фискальные органы.

Как сообщает издание "Багнет", многочисленные уголовные дела против него не мешают ему предпринимать попытки вновь занять высокую должность.

Почти три года назад, 24 мая 2017 года была проведена антикоррупционная спецоперация, в рамках которой было задействовано более 1700 работников Нацполиции и полтысячи военных прокуроров. Результат - 454 одновременных обысков на территории 15 областей Украины.

Правоохранителям нужно было собрать доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходов и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму около 100 млрд грн.

Задержанных экс-руководителей налоговых органов доставляли в Киев вертолетами, из-за этого позже это уголовное дело прозвали "вертолетным". Его объем - более 1200 томов, а сумма арестованного имущества 52-х налоговиков составила более 700 млн грн.

По версии следствия, задержанные бывшие сотрудники налоговых органов разворовывали государственные средства с помощью создания печально "налоговых площадок". В рамках этой схемы фиктивные предприятия формировали налоговый кредит, на основании которого другие фиктивные фирмы направляли в налоговую службу декларации на право компенсации НДС из бюджета. В свою очередь, документы на возврат НДС подписывались должностными лицами без проведения надлежащих проверок.

Однако, на сегодняшний день "вертолетное" дело, одно из самых громких в пост-майдановский период, сошло на нет. Все задержанные вышли из-под стражи под залог или из-за истечения срока возможного ареста.

Впрочем, ни для кого не секрет, что громко распиаренный "шторм с небес" зацепил только часть чиновников бывшего Министерства доходов и сборов. Другие участники незаконных схем, "чудом" избежали наказания и отделались лишь легким испугом.

Среди них, как считают журналисты издания, бывший первый заместитель главы налоговой милиции Украины Юрий Атаманюк (2011-2015). Согласно материалам допроса одного из свидетелей по выше упомянутому делу, Атаманюк был "наиболее приближенным лицом" к Андрею Головачу, занимавшего во времена президентства Виктора Януковича должность главы налоговой милиции Украины.

Считается, что Атаманюк выполнял как функцию "смотрящего" за деятельностью "налоговых площадок", так и организатора схем контрабандных потоков. При этом, по слухам, подчиненный Головача за его спиной создавал собственные "площадки" и контрабандные схемы, используя в работе своих подчиненных, в частности некоего Василия Поезда, директора Департамента организации и противодействия таможенным правонарушениям ДФС.

В начале марта 2019 в Киеве был убит Сергей Киселев, владелец успешной ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат".

Из материалов следствия известно, что в 2010 г. ему начали поступать предложения "отдать" судьбу предприятия людям из окружения Виктора Януковича и стать частью схемы незаконного возврата НДС.

Когда Киселев отказался делиться бизнесом, в офис компании ООО "ЮВК-Агат" пришла с обыском прокуратура и налоговая милиция. По словам бизнесмена, следственные действия превратились в ограблении предприятия: было вывезено в неизвестном направлении только драгоценных камней (в частности бриллиантов) и металлов на сумму около $1 млн. Денег "реквизировали" на сумму более $ 1,3 млн. Вывезенные ценности так и не стали вещественными доказательствами по делу.

Расследовать данный эпизод правоохранители начали только в 2015 г. Тогда по результатам проведенных обысков по делу о вымогательстве взятки за "крышевание" добычи песка у прокуроров было обнаружено драгоценности, вывезенные много лет назад из фирмы ООО "ЮВК-Агат". Так дело получило широкую общественную огласку и превратилась в "бриллиантовое". В свою очередь, Сергей Киселев начал активно сотрудничать со следствием и делиться информацией "о давно забытых днях", за что, как предполагает следствие, и был впоследствии убит.

Хотя задержаны исполнители преступления, экс-силовики, так и не называют имя заказчика, свидетельство ювелира могли задеть многих чиновников времен Януковича, в частности Юрия Атаманюка, которому могло быть выгодно, чтобы Киселев "замолчал" навсегда.

Уроженец Винницкой области, Юрий Атаманюк начал работать в рядах налоговой милиции еще в 1996 году. Несколько лет он находился на оперативных должностях, и после знакомства с Игорем Кальниченко, заместителем Николая Азарова в тогда еще Государственной налоговой администрации, карьера Атаманюка пошла резко вверх. Как пишет "Багнет", Игорь Кальниченко всячески прикрывал незаконные действия своего протеже до своего ухода от активной государственной и политической деятельности.

В 2000 году Юрий Атаманюк стал заместителем председателя ГНА в Ровенской области. Там он начал заниматься борьбой с незаконным производством и оборотом подакцизной продукции, предотвращением незаконного возмещения НДС, минимизацией объектов налогообложения и конвертации наличных средств.

Можно предположить, что именно упомянутые направления работы стали главным источником его немалого состояния за весь период его работы в фискальных органах.

В течение 2003-2004 гг. Атаманюк находился на руководящих должностях в различных районах Киева. В этот период он неоднократно становился фигурантом уголовных производств, связанных со злоупотреблением властью, превышением служебных полномочий и хищением собственности, в частности, изъятых в ходе следствия ценных материальных активов. Вероятно, ответственности Атаманюку удалось избежать благодаря протекции вышеупомянутого Игоря Кальниченко, который в то время занимал влиятельные позиции в "Партии регионов", а также из-за привычки перекладывать вину на своих подчиненных, которых он цинично называл "убойным мясом", - пишет издание.

После Оранжевой революции, когда "регионал" Игорь Кальниченко потерял позиции, Юрий Атаманюк перешел на должность заместителя главы налоговой милиции Киева. Говорят, что именно в то время он стал долларовым миллионером, курируя все местные конвертационные центры и введя в их состав своих людей. Параллельно он "оседлал" направление так называемых "площадок" по минимизации объектов налогообложения.

С ноября 2011 по апрель 2015 года Юрий Атаманюк занимал должность первого заместителя главы налоговой милиции. Там он получил специальное звание генерала налоговой милиции, о котором, как рассказывают его бывшие коллеги на условиях анонимности, долго мечтал.

После Революции Достоинства у Атаманюка наступили нелегкие времена. В 2015 году ему в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" было запрещено занимать государственные должности в течение следующих 10 лет.

Издание пишет, что Юрий Атаманюк использовал этот эпизод биографии в свою пользу, поскольку с помощью люстрации смог выйти из поля зрения правоохранителей и временно "залечь на дно". Состояние, заработанное, за время 20-летней непрерывной работы в системе налоговой милиции ему это позволяло.

В частности, по информации СМИ, на которую ссылаются журналисты "Багнета" в собственности люстрированного генерала налоговой милиции и его ближайших родственников находится более полусотни объектов недвижимости, около 10 элитных автомобилей и успешных бизнесов в сфере недвижимости и аграрном секторе.

Юрий Атаманюк занялся общественной деятельностью. В мае 2015 году он занял пост вице-президента "Ассоциации налогоплательщиков Украины". Это произошло благодаря личным связям с руководителем ассоциации - Григолом Катамадзе, сына которого - Ираклия - в свое время "пристроил" начальником Николаевской таможни, или, возможно, из-за банального подкупа, - пишет "Багнет". Скорее всего, с помощью данной должности, он пытался вернуть утраченные рычаги влияния, в том числе через поиск поддержки в политических партиях.

Параллельно Атаманюк начал улучшать собственный имидж с помощью образования. В его биографии значится "диплом" Ланкаширского университета Великобритании по специальности "Международная политическая экономика в условиях глобализации". Правда, это не совсем диплом, а сертификат о "посещения" месячных курсов на Кипре, европейской оффшорной Мекке.

После очередной смены власти в Украине в 2019 году Атаманюк неожиданно активизировался. Сейчас он пытается через суд обжаловать решение о своей люстрации. В частности, требует восстановления в должности и, как результат, взыскания в свою пользу средней заработной платы за время "вынужденного прогула" и перевода на равнозначную должность в реорганизованных фискальных органах.

По словам журналиста издания, сегодня Атаманюк активно раздает новой власти советы по борьбе с экономическими преступлениями, активным творцом которых он сам и являлся.

Также по информации журналистов "Багнета", летом 2019 Юрий Атаманюк и упомянутый Василий Поезд встречались в Амстердаме с Игорем Калетником, бывшим первым заместителем главы Верховной Рады (2012-2014) и экс-председателем Государственной таможенной службы (2010-2012). В разгар избирательной кампании в Украине они обсуждали перспективы возвращения во власть.

Журналист делает вывод, что, судя по дальнейшему развитию событий, речь на зарубежные встречи шла о максимальном закреплении Поезда в должности, а в случае увольнения - передачи контрабандных "схем" в надежных и контролируемых руках. Атаманюку же отводилась роль "медиа-киллера", который за деньги Калетника должен нарастить свое присутствие и авторитет в информационном поле за счет "компромата", полученном от своих бывших подчиненных и союзников - в прошлом членов "Партии регионов". Чем он сейчас и занимается, активно способствуя распространению слухов о своем намерении вернуться в фискальные органы, - резюмирует издание.

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