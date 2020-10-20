Зеленский может заплатить за опрос в день выборов из своего кармана

Инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который планируют провести в день выборов – 25 октября, может стоить миллионы долларов. По одной из версий, украинский лидер может заплатить за него сам.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил внефракционный нардеп Гео Лерос. По его словам, такой опрос должен быть профинансирован из открытых источников, иначе это можно будет трактовать как коррупцию.

"Подобная пиар-кампания Зеленского просто обязана быть профинансирована из открытых источников, а иначе это чистая коррупция, приводящая к криминальным последствиям для организатора, которым является президент. Полностью отсутствует логика в том, что Зеленский лично оплатит это политическое мероприятие, которое может стоить миллионы долларов. В этом нет ничего благородного, это чистый пиар "Слуги народа" с помощью откровенного популизма и манипуляции человеческими эмоциями для мобилизации электората правящей партии. По факту, Зеленский или возьмет деньги у олигарха, которому отблагодарит привилегированным монопольным положением, или из средств, полученных коррупционным путем", – заявил он.

Опрос Зеленского

Стоит отметить, что всеукраинский опрос – удовольствие не дешевое. В Украине около 30 тыс. избирательных участков. Для каждой нужны сотни анкет, по меньшей мере одна урна для ответов и по меньшей мере один человек, который будет этот опрос проводить. Инициатива будет стоить миллионы долларов.

В частности, в Офисе президента уже уточнили – бюджетных средств на идею не используют. Первый вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о том, какие деньги будут потрачены, в эфире одного из украинских телеканалов заявил:

"Это будет не из госбюджета... Кто это будет финансировать – вы далеко не все способы перечислили. Я думаю, что все мы будем приятно удивлены, потому что и способ проведения и способ финансирования будут полностью соответствовать закону".

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заверил, что опрос проведут за счет "Зе-команды" и "неравнодушных" граждан.

"Думаю, финансировать опрос будет общественная организация, самостоятельно или в сотрудничестве с социологическими службами организовывать этот процесс. На какие деньги? Это будут взносы однозначно и от представителей нашей команды, и от тех людей, которые поддерживают эту инициативу. Проводить же опрос, думаю будут волонтеры", – пояснил он.

Стефанчук со своей стороны намекнул, что не исключают, что президент Зеленский оплатит опрос из своего кармана.

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что деньги на опрос дадут меценаты и это будут средства "украинского происхождения". Такое заявление частично подкрепляет слова Лероса.

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