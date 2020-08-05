Оплатить коммуналку и получить посылку можно будет в дальних селах: в Украине запустили новую услугу

В Украине запустили новую услугу для "Укрпочты". Отныне автомобили передвижных отделений будут доставлять почту в самые отдаленные уголки страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что такие передвижные пункты будут доставлять людям даже лекарства и продукты питания

"Сделать государственные услуги ближе к людям – наша задача. Сегодня презентовали новые автомобили передвижных отделений "Укрпочты". Они будут доставлять людям в отдаленных населенных пунктах почту, лекарства и продукты питания. На месте можно будет оплатить коммунальные услуги или получить заказ с онлайн-магазинов", – написал глава правительства.

На сайте "Укрпочты" указано, что компания будет доставлять лекарства бесплатно.

По информации Мининфраструктуры, "Укрпочта" запустит 500 передвижных отделений в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях до конца года

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, передвижные отделения позволяют предоставлять доступные почтовые услуги даже в отдаленных уголках Украины, где проживает около 10 млн человек.

В пресс-службе отметили, что передвижные отделения осуществляют доставку лекарств, подписанных газет и журналов, товаров по каталогам, а также предоставляют финансовые услуги: выплату пенсий, оплату коммунальных услуг и почтовые переводы.

График работы почты в каждом населенном пункте будет рассчитываться в зависимости от численности и потребностей населения. Так, в селах с населением до 100 жителей авто будет заезжать раз в неделю, до 500 жителей – дважды в неделю, до 1200 жителей – трижды, более 1200 – 4-5 раз. В селах и поселках с большей нагрузкой будет работать постоянный почтальон даже в дни, когда "Укрпочта" не будет приезжать.

Отмечается, что передвижные отделения также обслуживать хутора, где насчитывается до нескольких десятков человек. Туда будет приезжать авто с бригадой, которая состоит из почтальона, водителя-сопровождающего и начальника передвижного отделения.

В больших населенных пунктах также будут работать точки присутствия, а авто передвижного отделения сможет доставить товары, лекарства и прочее, посетить тех, кто не имеет возможности дойти до почты.

В пресс-службе отметили, что полностью проект будет реализован до конца 2021 года. Планируется, что до сих пор по всей Украине будут курсировать более 1800 передвижных отделений, а почтальоны будут пользоваться смартфонами или планшетами для автоматизации всех процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу.