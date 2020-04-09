Оплата коммуналки онлайн: украинцев предупредили, чего стоит остерегаться

Украинцам следует придерживаться правил "цифровой гигиены" при оплате коммунальных платежей онлайн и никогда не передать данные своей банковской карточки, чтобы не стать жертвой мошенников.

Об этом рассказал генеральный директор сервиса онлайн-платежей и переводов Portmone.com Святослав Комаха, передает УНИАН.

"Есть правила "цифровой гигиены". Первое, вы осуществляете оплату на надежных и безопасных интернет ресурсах. Это может быть сервис универсальных платежей, на котором вы можете оплачивать картой любого украинского банка, например, как Portmone. Второе, сервис должен отвечать высоким требованиям уровня безопасности. Вы должны удостовериться, что это действительно тот сервис. Он должен иметь юридическое лицо, контакты работников, руководителя и прочее", - сказал он.

По его словам, кроме универсальных сервисов также можно оплачивать через сервисы банков и коммунальных компаний, от которых приходят платежки.

"Если у вас есть карточка, значит, у вас есть банк, у которого есть сервисы по оплате. Еще один способ оплаты - сайты коммунальных компаний, специализированные для оплаты конкретных услуг, они в каждом регионе свои: электроэнергия, газ. В большинстве случаев у них уже есть оплата онлайн. Сайты коммунальных компаний можно найти на платежках", - пояснил эксперт.

По его словам, одно из главных правил - никогда и никому не передать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги.

"Если вы получаете запрос на эту информацию: в Вайбере, в почте или по телефону - не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные. У них достаточно ограниченный перечень вопросов, которые позволят идентифицировать вас", - подчеркнул Комаха.

Также он подчеркнул, что совместно с Министерством цифровой трансформации удалось запустить курс "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома" поскольку оплата коммунальных платежей онлайн - это единственный безопасный для здоровья вариант во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появился новый вид мошенничества, когда украинцам массово отправляют сообщения о якобы получении помощи от государства, при этом пытаются узнать данные банковских карт.

В Украине также активизировались мошенники, которые предлагают украинцам арендовать дешевые квартиры, а после оставляют без жилья.