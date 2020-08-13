Опимах рассказал о революции в Госгеонедрах: интервью с чиновником

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) – главный распорядитель земных богатств Украины. Не секрет, что геологическая служба всегда была в центре скандалов: чиновники ведомства, отвечающего за "раздачу" недр, много лет занимались подковерным распределением разрешений на добычу полезных ископаемых. Особенно впечатляющими были преступные действия в секторе газодобычи – доступ к месторождениям получали только приближенные к власти структуры. Очень часто они и не планировали добывать газ: получали лицензии с целью дальнейшей перепродажи. Такие лицензии называли "спящими". Госбюджет ничего не получал, зато чиновники хорошо "грели руки". В это же время мощная государственная компания "Укргаздобыча" не могла получить доступ к новым месторождениям. К сведению: 2017 был проведен только один аукцион, 2018 – также один.

Поэтому отступать было уже некуда.

Коренной перелом наметился в 2019 году – тогда под давлением западных партнеров, лоббировали привлечения в Украину мощных добывающих компаний, власть была запустить аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами через ProZorro. Единственным критерием победы стала цена лота, торги анонимные, процедуру согласований значительно упростили. Время покажет, стали аукционы честнее, хотя польза от них очевидна: практически исключена возможность злоупотреблений с отсеиванием участников торгов еще на стадии квалификации.

В конце прошлого года в Госгеонедра зашла новая команда. И уже к началу 2020 года Служба объявила проведение пяти аукционов, на которые было выставлено 46 лотов. По результатам четырех торгов продано 27 специальных разрешений на более 135 млн грн. Всего к концу года планируется привлечь в бюджет миллиард гривен.

Сегодня ведомство готовит пакет регуляторных актов, которые усовершенствуют правила пользования недрами и улучшат инвестклимат в этом секторе. В стадии разработки – новый Кодекс о недрах, его цель – либерализация обращения разрешений на разработку месторождений. Планируется упрощение доступа к геологической информации, определение перечня стратегических и критических ископаемых, переход к оценке запасов по международным стандартам. По мнению нового руководства Держгеонадр, внедрив эти новации, удастся существенно снизить коррупционные риски, предупредить появление новых "спящих" спецразрешений.

Надо также признать, что сегодня геологическая служба работает на базе, созданной еще в советское время. В проект нового Кодекса о недрах предложено 1% рентных платежей недропользователей направлять на развитие геологической отрасли. Для понимания: доходы бюджета от ренты в 2019 году – 40 млрд грн, но в этом году они значительно сократятся из-за падения цены газа.

Для налаживания эффективного диалога с субъектами рынка с начала 2020 Госгеонедра запустили консультационный центр под названием "Единое окно недропользователя" – работники службы уже предоставили более 400 консультаций. Эффект: за последние полгода вдвое сократилось количество возвратов документов заявителям на участие в аукционах (в 2019 году 65% желающих принять участие в торгах получали отказ). В то же время электронные аукционы на Prozorro полностью оправдали себя – система демонстрирует конкурентную борьбу инвесторов за право пользования недрами.

С целью привлечения инвестиций, Госгеонедра запустили онлайн-продукт "Инвестиционный атлас недропользователя", в котором более 150 перспективных участков для разработки полезных ископаемых по всей стране. Это нефтегазовые залежи, вода, руды, янтарь, неметаллические полезные ископаемые. Инвестор может выбрать участок из перечня и вынести ее на электронный аукцион, или номинировать свою подав заявление. Перечень объектов постоянно пополняется, в том числе ныне прорабатываются участки недр с залежами графита, лития, титана, золота.

С целью привлечения инвестиций и упрощения ведения бизнеса, создан Единый центр расчета начальной цены спецразрешений и стоимости геологической информации, разработана новая Методика их расчета, которая в ближайшее время должна заработать по принципу онлайн-калькулятора. Планируется также запуск электронного кабинета недропользователя.

В то же время пандемия вносит свои коррективы и в этот сектор. Уже четвертый раз не оправдались объявлены Госгеонедра аукционы по продаже специальных разрешений на перспективные нефтегазовые участки. Желающих побороться за право пользования недрами нету. Причина – падение цен на углеводороды и экономическое замедление за мирового кризиса.

В начале 2020 Госгеонедра подготовили и предложили рынку 24 нефтегазовых участка, 9 из них весной были выставлены на аукцион. Но инвесторы не спешат. Участки повторно были выставлены на электронные торги 6 августа с дисконтом 50% предварительной стоимости, но опять никто не пришел.

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах в интервью "Главкому" рассказал, как в этой ситуации действовать Украине и не стоит ли вообще остановить продажу лицензий при условии глобального кризиса.

– Цены на газ в начале лета опускались до $100 за тысячу кубометров, даже ниже. Как это отразилось на активности добывающих компаний, на инвестициях и планах на будущее?

Цены на газ упали не только в Украине, но и во всем мире. Такая тенденция негативно отразилась на деятельности предприятий и на их планах. Если посмотреть на динамику добычи, то видно, что частный сектор продолжает расти второй год подряд – это потому, что в 2018 году был заложен хороший базис. Тогда из-за изменений в законодательстве были введены стимулирующие налоги для бурения новых скважин. Но какой будет добыча следующем году – трудно сказать. Сегодня компании инициируют пересмотр своих программ: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а иногда и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов. Теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.

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– То есть менее рискованные, менее капиталоемкие?

Да. К примеру, если есть три скважины, то в первую очередь примут ту, которая наименее рискованное. С другой стороны, такие вызовы порождают и положительные вещи: чтобы выжить, компания пытается работать более эффективно с применением передовых технологий, минимизации рисков, повышения эффективности управленческих и технологических процессов.

– Как отразилось падение цены газа на работе государственной компании "Укргаздобыча"?

Частные компании замедлили темпы роста, а вот "Укргаздобыча" негативную динамику: добыча падает. Основная причина – были пересмотрены подходы к развитию газодобычи в 2019 году (летом 2019-го "Нафтогаз Украины" представил новую стратегию газодобычи, суть которой сводилась к тому, что "зачем добывать, если можно импортировать" – ред).

Разрекламированные постмайданной властью проекты усиления энергетической безопасности, наращивание собственной добычи газа не оправдались. Широко разрекламированная программа, одобренная правительством 2016 года, предусматривала к 2020 году увеличить добычу газа до 27 млрд кубометров, среднегодовой прирост должен составлять 11 – 15%, но в итоге – только падение газодобычи.

– Стоит ли Украине за низких цен на газ в ближайшей перспективе восстановить добычу углеводородов на старых скважинах, ведь для них действует нулевая рента?

Да, у нас сегодня есть почти 3,5 тысячи старых скважин – они законсервированы или ликвидированы. Однако, есть возможность небольшую часть из них восстановить – там будут менее рискованные работы. Что для этого нужно? Конечно, лучше было бы ввести какие-то стимулы, фискальные, в частности. И правильно вы говорите, там рента не уплачивается, потому что нет добычи, поэтому бюджеты ничего не потеряют: либо эта скважина будет и в дальнейшем закрыта, или же из него начнут добывать какой объем газа и платить хоть и ниже, но ренту. Пойдут налоги, создадутся рабочие места, заработает экономический мультипликатор.

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– Каким структурам преимущественно принадлежат эти скважины?

Это достояние историческое – в подавляющем большинстве бывшие государственные скважины, которые были пробурены, в частности, в 80-х, а потом законсервированы. Их владельцами являются различные компании: и частные, есть скважины, переданные на баланс НАК "Надра Украины", является скважины компаний "Укргаздобыча", "Укрнафты". Но разработчиком может быть только тот, кто имеет специальное разрешение. А специальное разрешение может получить другой недропользователь – сначала он должен вложить средства, а затем добывать газ, который, согласно спецразрешению, будет принадлежать ему, и, соответственно, он будет платить ренту.

– Повлияют ли низкие цены на газ на планы Госгеонадр по продаже специальных разрешений на нефтегазовые участки? Какие ожидания от запланированного повторного аукциона на месторождения?

Низкие цены, безусловно, повлияли на "успешность" углеводородных аукционов. С декабря прошлого года заработал Инвестиционный атлас недропользователя, который содержит 24 перспективные нефтегазовые объекты. Добывающие компании могут инициировать их продажу на аукционах. Так, в начале марта компаниями было инициировано восемь объектов. Мы выставили на аукционы – по процедуре проходит три месяца до первых торгов. Но за эти три месяца многое изменилось: в три раза упали цены на газ, началась пандемия, поэтому, конечно, заинтересованность, даже со стороны инициаторов, существенно упала. В результате, на первые торги так никто и не пришел.

Повторные торги должны были проходить 6 августа – тоже нет у нас заявителей. Это еще раз доказывает: сейчас рынок достаточно скрупулезно относится к выбору инвестиционных объектов и ищет максимально выгодное соотношение качества и стоимости.

Потенциальные инвесторы, которые определены цены за эти участки являются высокими. Возвращаясь к качеству, я не могу сказать, что это суперпривлекательные объекты – эти участки уже в четвертый раз выставляются на аукционы и, начиная с 2019 года, на них никто не приходит.

Фактически, государство ничего от этого не имеет, поэтому лучше их отдать владельцам, которые, кроме права временного использования недрами, возьмут на себя обязательства реализовывать программу работ: проводить сейсмические исследования, делиться этой информацией с государством, осуществлять бурение скважин, платить рентные платежи в государственный и местные бюджеты.

Посмотрим еще на результаты в 20-х числах августа, когда эти участки в пятый раз будут выставлены на торги.

– В прессе обвиняли Госгеонедра в искусственном торможении аукционов, якобы блокируется прием заявок для того, чтобы сбить цену, а потом отдать месторождение в нужные руки.

На самом деле, мы не вправе блокировать прием заявлений. Заявки мы получаем письменно, и если этот участок является в Инвестиционном атласе, то есть уже подготовлена вся информация, мы выставляем ее на аукцион. Если же компания номинирует собственный объект, то это требует дополнительной проверки. Никакого блокирования здесь точно нет, просто сейчас наблюдается отсутствие интереса со стороны рынка.

Ожидаются очень интересные торги 31 августа. Мы выставили одну углеводородное участок – Будищанской-Чутовском – и надеемся, что эти торги будут успешными с первого раза. Ведь там есть запасы, есть много подтвержденной геологической информации: были пробурены скважины, проведена разведка. Есть положительная история разработки участка в прошлом. Поэтому ожидаем серьезный ажиотаж.

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– Цена вырастет по сравнению со стартовой?

Полностью! В ходе торгов цена на спецразрешения в 90% случаев растет в среднем в 17 раз, кроме участков недр с залежами углеводородов, достаточно капиталоемкие проэктам. То есть глина, песок, вода – все эти полезные ископаемые торгуются с серьезным ростом, и спрос на них большой.

– Стоит ли ожидать уменьшения доходов бюджета от продажи углеводородных участков из-за падения цены газа?

На сегодня государственный бюджет ничего не получил, ведь те участки четвертый раз выдвигались на аукцион. Однако, в будущем мы ожидаем более успешные торги.

– Сколько средств Госгеонедра выручили от продажи спецразрешений на аукционах в этом году? Ваши ожидания по итога всего 2020?

По состоянию на начало августа Госгеонедра выставила на аукционы 47 участков. В общем, успешно реализовано 27 спецразрешений, 18 еще в режиме торгов. Всего бюджет получит за 27 спецразрешений 135 млн грн. А реализация остальных участков, плюс те предложения, которые мы сегодня подготовили и предоставили в Миндовкилля на согласование, по нашим прогнозам обеспечит дополнительно не менее 800 млн грн. То есть, всего около миллиарда гривен от продажи спецразрешений на различные полезные ископаемые.

– Как вы относитесь к инициативам добывающих компаний по уменьшению ставок рентной платы за добычу нефти и газа на период низких цен?

Я отношусь к таким предложениям положительно, это нормальное желание поддержки со стороны государства. Сектор нефти и газа – большой налогоплательщик и существенный мультипликатор: по подсчетам экономистов, одна гривна, вложенная в добычу нефти и газа, привлекает 3,5 грн в экономику Украины. Ведь в результате освоения месторождений в производстве задействована ряд других процессов.

Мы исследовали мировой опыт – реакция на кризис с ценами была достаточно ясна. В добывающих странах политика была сосредоточена именно необходимость оказывать поддержку компаниям. Это отражалось в различных формах: снижение фискальной нагрузки, обязательства выкупа ресурса по фиксированным государством ценам и тому подобное. В нашем случае, понятно, что рентная ставка на добычу нефти и газа – самая высокая в Европе. И когда цена газа упала втрое, конечно, это бремя стал существенным.

К стимулов, которые не будут иметь негативного влияния на бюджет, относится и восстановления законсервированных скважин, а также стимулирование добычи нетрадиционного газа (газ уплотненных пород). Это новая технология, где используется совершенно другой подход разработки таких залежей. Поэтому важно, чтобы компания имела фискальную поддержку подобных проектов.

– Есть понимание с парламентом в вопросе снижения рентных платежей?

Влияние на бюджет, фискальные поступления – не моя компетенция. Очевидно, если это новый объект, то влияние на бюджет нулевой. Ведь когда добыча вообще не происходит, налоги не уплачиваются, и государство ничего не получает. Если же мы говорим о стимулировании добывающих компаний – о снижении ренты на добычу действующих скважин, это уже другая история. Нужно просчитывать отрицательный и положительный эффекты от пересмотра ставок.

– Почему государство еще не подписало соглашения о разделе продукции с компаниями, которых правительство признало победителями еще более года назад? В чем проблема и когда дедлайн?

Дедлайн по подписанию восьми соглашений о разделе продукции – 5 января 2021. Процесс ведения переговоров был достаточно сложным по нескольким причинам. Во-первых, сделки являются достаточно массивными, это не 10 страниц, а более 200 по каждому из объектов. Количество таких сделок – восемь, сначала их было девять, одна компания отказалась. Во-вторых, обработка сделок требует дополнительных юридических знаний и сопровождения со стороны правительства, соответствующих организационных процессов. Жизнь вносит свои коррективы: то, что мы думали сделать быстро, на самом деле затянулось, оказалось достаточно сложно найти консенсус между государством и бизнесом. Надеюсь, что этот процесс будет завершен раньше, чем 5 января.

– Уже прошло 20 лет как был принят закон, но ни одного соглашения о разделе продукции так и не подписано ...

На самом деле, соглашения о разделе продукции уже были подписаны с мировыми лидерами в области добычи углеводородов – Shell и Chevron, в 2013 году, но затем эти компании ушли из Украины. То есть положительные прецеденты заключения таких соглашений является.

Транснациональная компания Royal Dutch Shell в 2013 году подписала соглашение о разделе сланцевого газа на Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях с украинской компанией "Надра Юзовская". Shell начала разведочное бурение, но не смогла провести полноценную разведку месторождения за военных действий в Донбассе. Chevron в 2013 году подписала соглашение о разделе продукции с украинской компанией "Надра Олеська" и намеревалась заключить более $ 10 млрд в разведку и добычу газа в Олесько месторождение на западе Украины с целью добычи сланцевого газа. Но в декабре 2014 года Chevron решила выйти из Украины и окончательно закрыла свое представительство в 2015 году.

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- Эти компании уже никогда не вернутся в Украину?

Никогда не говорите "никогда". Я не исключаю такую возможность в будущем, когда будут успешными проекты с компаниями, которые заключили соглашения о разделе продукции, над которым сейчас работаем. В частности, одна из победителей – известная канадская нефтегазодобывающая компания Vermilion Energy, которая представлена более чем в 10 странах мира. То есть, в Украину приходят достойные компании, готовые взять на себя геологические риски, инвестировать и добывать украинский газ.

- Почти сразу после назначения вы инициировали решение проблемы "спящих" лицензий, планировался специальный закон, который ввел бы принцип "используй или бросай". Что мешает воплощению этой идеи?

Я, пожалуй, начну с того, что такое "спящие" лицензии, поскольку в юридическом смысле этого срока не существует. Все лицензии, которые сегодня выданы, рассматриваются в пределах тех программ и взятых обязательств, под которыми подписались недропользователи. Но есть участки, где ведется добыча много лет. Причин на самом деле две.

Первая – это такие спецразрешения, которые были приобретены со спекулятивными намерениями, то есть их приняли, чтобы потом перепродать – там никто даже не собирался проводить работы.

Вторая причина – пробурены компаниями скважин с целью геологического изучения оказались непродуктивными. К примеру, есть такая компания, которая пробурила пять углеводородных скважин, и все они не дали коммерческого результата. То есть, нельзя обвинять компании в том, что они бездействуют, ведь они выполнили все обязательства, в соответствии с утвержденной программой работ. Разработка полезных ископаемых – это рискованный бизнес.

- Обидно, ведь стоимость бурения одной нефтегазовой скважины в среднем – $ 10 млн?

Цены разные, и зависят от глубины скважины, региона, выбранной технологии бурения. Цена колеблется от $ 5 млн на западе Украины до $ 20 млн на востоке. Стоимость бурения выше $ 6 млн связана, в основном, геологией или с инфраструктурными моментами.

Также стоит учитывать, что, получив лицензию на разведку и разработку полезных ископаемых, недропользователь не получает право на землю. И часто возникает ситуация, когда недропользователь не может найти взаимопонимания с землевладельцем или землепользователем, который арендует эту землю, блокируя доступ к недрам.

Есть вещи, связанные исключительно с бюрократическими моментами. Иногда не получается получить согласование годами. Например, для получения горного отвода для разработки того или иного месторождения нужно было согласование облсовета. Но местные депутаты не выносили этот вопрос на рассмотрение, ссылаясь на нехватку времени. В результате, разработка не производится. Поэтому мы за то, чтобы убрать согласования, которые дублируются, законодательно упростить регуляторное поле, в частности, разрешить свободный оборот специальных разрешений – позволить их продажу. Все должно быть урегулировано на уровне закона.

- Есть ли представлены следующие предложения в парламент?

Сейчас таких предложений нет, они обсуждаются в различных интерпретациях с представителями Миндовкилля, народными избранниками, а также с участниками рынка.

Также эффективным механизмом, считаем, будет введение платы за пользование спецразрешению на участок, где ведется добыча. Важно, чтобы подход был взвешенный и предсказуем, ведь изменения не должны быть ретроспективными. Мы предлагаем, чтобы с 2021 в недропользователей были определенные обязательства по плате за специальное разрешение, если не осуществляется разработка. Предыдущие подобные инициативы парламент не поддержал, ведь все достаточно осторожно относятся к дополнительной финансовой нагрузки на субъектов рынка.

- Удается возвращать "спящие" лицензии через суды?

В Госгеонедрах является департамент геологического контроля, проводит плановые или внеплановые проверки предприятий. Однако, с марта из-за карантина, действует мораторий на осуществление проверок.

Когда во время проверки было зафиксировано какое-то нарушение, выносится предписание недропользователю. Если он не устранил нарушение в течение указанного времени, действие лицензии приостанавливается. В случае повторного выявления нарушения, то есть, если недропользователь его не устранил, служба имеет право инициировать аннулирование спецразрешения в судебном порядке. Но в судах у нас дела, к сожалению, не очень хорошие. В большинстве случаев служба проигрывает тяжбы, которые, к тому же, длятся годами. И это связано не с тем, что мы неправомерно рекомендовали аннулировать специальное разрешение, а с тем, что в судах действуют совсем другие факторы, в частности, очевидна необходимость реформировать судебную систему.

– Назовите известные компании, в которых больше всего "спящих" лицензий? О каких запасах ресурсов идет речь?

Сейчас я не назову ни одной компании, у которой есть "спящие" лицензии.

– "Главкому" известно, что были проблемы с лицензиями в мощного монополиста "Нафтогаз Украины", хотя сегодня это обычный газовый трейдер.

Сегодня у "Нафтогаза Украины" нет лицензий.

– Вообще нет? А в компании "Укргаздобыча"?

Очень много.

– "Спящих"?

Нет, "Укргаздобыча" владеет более 200 лицензиями. Есть много объектов, которые находятся на этапе геологоразведки. Опять же "спящие" лицензии нужно анализировать. Если там происходило бурения и оно было неуспешным, никто не может обвинять недропользователя, что он ничего не делал. Если у него в течение первых 3 – 4 лет является обязательство провести дополнительные геологические исследования, сделать сейсмические работы, то он их делает. В результате, он должен защитить запасы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, потом сделать проект разработки месторождения, после чего начинать бурить первые скважины.

А есть компании, которым выданы спецразрешения в конце 90-х или в начале 2000-х, но добычи до сих пор нет. Поэтому для предотвращения появления "спящих" лицензий нужно вводить универсальный налог, который не будет персонализированный и будет применяться для всех без исключения. И это важно. У предприятий будут обязательства, которые с каждым годом будут только расти. С нашей стороны инициативы были озвучены. Мы сейчас ищем поддержки.

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–Поддержки со стороны кого?

Со стороны парламента, правительства. То есть, если такая инициатива будет воспринята, если о ней услышит бизнес и рядовой украинец, тогда, надеюсь, она заработает в ближайшее время.

– На днях Михаил Саакашвили заявил, что Совет реформ вместе с Госгеонедрами готовят новый закон о недропользовании. Известно, что одной из составляющих этой реформы будет введение возможности рассрочки оплаты спецразрешений. Для чего это нужно и что это даст?

У нас действительно ведется работа с офисом "Простых решений" Михаила Саакашвили. Есть ряд интересных новелл, быстрых изменений в законодательство с целью повышения эффективности работы недропользователей. Это улучшит привлекательность рынка, упростит многие процессы.

Например, если стоимость спецразрешения будет превышать 25 млн грн, то недропользователь сможет сначала оплатить 50% этой стоимости, а остальные частями в течение 3-4 лет с учетом индексации этих расходов. Конечно, такой подход будет стимулировать недропользователя быстрее проводить работы. Это нормальная и интересная идея, которую также поддерживает группа народных депутатов, с которыми мы обязательно будем обсуждать наши наработки.

– Также в рамках этой реформы планируется упрощение процедур для малого недропользования. О чем именно идет речь и что эти изменения дадут государству?

Есть четкое понимание того, что полезные ископаемые местного значения, в том числе песок, песчано-гравийная смесь в горных реках и т.д. могут разрабатываться более эффективно. Но они не разрабатываются только потому, что процедура получения согласований является достаточно сложной. К примеру, для получения спецразрешения вам, условно с пастбища, нужно ехать в Киев, и не один раз, чтобы оформить все документы.

Кроме организационных моментов – подача заявления на участие в аукционе через электронный кабинет недропользователя – параллельно мы планируем несколько упростить. Например, если вы – владелец земли в 25 гектаров, то можете получить специальное разрешение на разработку местной полезного ископаемого без аукциона, потому что другой субъект деятельности на вашу землю не придет. Это же логично. Или же он купит вашу землю, чтобы разрабатывать недра.

Другой пример – песчано-гравийная смесь в малых и горных реках. Мы в этом году были свидетелями большого наводнения и ее негативных последствий. По глубокому убеждению экспертов, последствия были бы значительно меньше, если бы русла рек были расчищены. Вода бежала бы прямо, а не разбивала берега из-за того, что посередине реки есть насыпи. Следовательно, там нужно проводить очистительные работы, но у подавляющего большинства общин на это нет денег. Осуществляя очистные работы, вы получаете песчано-гравийную смесь, пусть и не большие объемы – насыпь до одного метра – конечно, раскапывая максимум до уровня воды. То есть можно достаточно смело решить этот вопрос, позволив местным общинам самим решать, где именно эти места, выбирать компании, которые будут делать эти очистные работы, параллельно они будут получать сырье, потом смогут реализовывать без получения каких разрешительных документов и обращений в Киев.

– До конца года Госгеонедра планируют реализовать еще 150 спецразрешений и пополнить бюджет почти на миллиард. Однако, в прессе появилась информация о рисках задержки с подписанием договоров продажи спецразрешений из-за позиции Миндовкилля. Действительно возникли проблемы?

У нас накопилось уже около 200 пакетов-заявлений на приобретение специальных разрешений или на проведение аукционов. Согласно действующей процедуре, перед объявлением аукционов служба должна согласовать запланированы к продаже участки с Миндовкилля. Начиная с мая, мы направляем эти пакеты в министерство, но были объективные обстоятельства, обусловленные, в частности, его реорганизацией. Сейчас все нормально, министерство функционирует, является штатное расписание, люди переводятся в штат и начинают оперативно просматривать подготовленные к аукционам документы. Мы ожидаем, что в ближайшее время пакеты с положительной резолюцией вернутся к службе и мы начнем аукционы. Я не вижу здесь какого-то злого умысла, только определенные препятствия, которые возникли в процессе реорганизации министерства.

- Недавно вы анонсировали возможный аукцион по продаже спецразрешения на добычу золота? Были ранее подобные аукционы и сколько государство может получить от продажи лицензии?

Ни одного аукциона по продаже участков на разработку золота не было, я таких случаев не помню за всю историю Украины. По состоянию на сегодня номинирована участок недропользователем. Объект расположен в Днепропетровской области. Мы ждем согласования Миндовкилля, и как только его получим, выставим участок на аукцион.

Сейчас мы готовим еще несколько потенциальных участков, рудопроявлений, где есть ресурсы золота, к выставлению на аукцион. Но это не запасы, а потенциальные ресурсы, где есть признаки золота.

- А Мужиевское месторождение?

Там есть специальное разрешение. И это единственное месторождение с залежами золота в Украине, что разрабатывается.

Сейчас, кстати, очень интересная динамика, цены на мировом рынке золота выросли и достигли абсолютного максимума за последние девять лет. Поэтому мы ожидаем, что может быть ажиотаж на участки.

- А могут разрабатываться и смежные полезные ископаемые при добыче золота?

Могут быть и смежные. Проведение геологических работ связано с достаточно серьезным финансированием – нужно вложить не менее 3 млрд грн только на первом подготовительном этапе. И недропользователь должен быть готов их потерять. Ведь это реальность большого недропользования. Также проведение работ связано с экологически чувствительными вещами, требует использования достаточно серьезного оборудования и технологий для того, чтобы уберечь населения и окружающей среды от негативных последствий.

- Саакашвили также говорил о перспективах добычи редкоземельных металлов. Когда завершится подготовка к аукциону новых участков минерального сырья таких, как титан, золото, графит?

Перспективы в разработке редкоземельных металлов в Украине довольно серьезные, в частности, в настоящее время добываются титановые руды. У нас есть несколько участков, которые могут быть выставлены на аукционы.

Также есть интересные участки лития с серьезными запасами в Кировоградской и Донецкой областях. Их тоже можно выставить на аукцион, но нужно провести достаточно основательную подготовительную работу и продвижение этих объектов, чтобы в результате мы получили компанию, которая сможет разрабатывать такие объекты.

Интересный элемент графит, который мы тоже в ближайшее время выставим в Инвестиционный атлас недропользователя.

То есть, таких объектов, как редкоземельные металлы, у нас потенциально более 10. Мы будем постепенно готовить их. Я думаю, первая волна будет готова в течение следующего месяца. Подготовительный процесс уже идет достаточно давно, и нелегко собрать всю необходимую информацию. Вторая волна – проведения дополнительных работ по рудопроявления. Это объекты, которые имеют потенциал для геологического изучения и разработки. При поддержке наших геологических предприятий мы можем подготовить несколько десятков таких объектов, чтобы потом их добавить в Инвестиционного атласа. Если будут заинтересованы, мы будем выставлять их на аукцион.

- на 16 сентября анонсированы аукционы по трем участкам для добычи янтаря. Какой ожидаете спрос на них?

Эти три участка выставлены на торги по новой процедуре, предусмотренной принятым парламентариями в декабре законом по совершенствованию законодательства о добыче янтаря и других полезных ископаемых. Это инициатива президента, поддержанная правительством и парламентом. По новой процедуре на участок в 10 гектаров предоставляется специальное разрешение на разведку и добычу. Стартовая цена фиксированная и составляет 34 тыс. Грн за 1 га (2 тыс. Необлагаемых прожиточных минимумов граждан). Закон предусматривает повышенную ответственность за незаконную добычу янтаря и обязательную рекультивацию земель после завершения работ недропользователем.

В прошлом месяце впервые состоялись торги по новой процедуре. Неожиданно цена на участок в Ровенской области выросла в десятки раз: с 333 тыс грн до 12600000 грн. Такой ажиотаж оказался сюрпризом для нас. Три участка, торги по которым пройдут в сентябре, тоже предложенные субъектами рынка и находятся в Ровенской области. Будем наблюдать, как пройдут эти торги.

Сейчас у нас есть еще более 52 участка, подготовленные службой вместе с администрациями Ровенской, Житомирской и Волыни. Сейчас пакеты документов находятся на согласовании в Миндовкиля. Как только нам дадут добро, мы сразу же предложим их инвесторам.

- В прессе звучат обвинения вас в коррупции: будто вы работаете на олигархов. Как вы объясните, почему появились эти обвинения?

Люди и недропользователи видят результаты работы Держгеонадр. К сожалению, приходится опровергать, когда тебя поливают откровенно грязью, дезинформируя общественность, пытаясь такими действиями затормозить позитивные изменения. Но то, что мы делаем сейчас – это революция на рынке в хорошем смысле. Вопрос только времени. Старая коррупционная система и те группы влияния, которые на ней зарабатывали годами, оказывают яростное сопротивление, что естественно.

- С какой целью это делают?

Главная цель – дискредитация изменений и профессиональных качеств, чтобы человека уволили. Очевидно, что коррупции в службе по Опимаха нет, подходы изменились, мы строим современную сервисную учреждение. Сначала никто не могло поверить, некоторые до сих пор не верит, потому что много лет все было по-другому.

Есть то, что говорят, а реальные факты. Вы можете проверить лично, какими были стартовые цены объектов и за сколько их приобрели на аукционе, а также сравнить их со стоимостью реализации спецразрешений без аукциона, как это было раньше. Я уверен, что мы на правильном пути, который сделает недра драйвером украинской экономике, а сферу недропользования прозрачной и конкурентной.