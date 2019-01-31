Операции с валютой в Украине: что изменится

Украина дождалась того часа, когда законодатель решил либерализировать (читай – упростить) регулирование валютных операций в государстве. Рассмотрим 10 основных изменений, которые коснутся как физических, так и юридических лиц в сфере валютных операций, пишет юрист юридической компании "Воронов и партнеры" Юлия Козырь.

№ 1. Разрешено всё, что прямо не запрещено законом.

Новым законом Украины "О валюте и валютных операциях" впервые предусмотрено принципы, на которых будет базироваться валютное регулирование в нашем государстве. Одним из главных принципов стал вышеупомянутый. Это, безусловно, соответствует стандартам Европейского Союза в сфере валютного регулирования, к которым мы стремимся, но возникает вопрос: как будут вводиться эти изменения на практике и какие последствия повлекут для физических и юридических лиц?

Доллар

№ 2. Либерализация – превыше всего.

Если рассматривать основные аспекты Закона о валюте, то следует отметить его либеральность в целом: отменяются определённые санкции, ослабляются некоторые меры контроля, упрощаются многие аспекты внешнеэкономической деятельности, что положительно скажется на ведении предпринимательской деятельности. Помимо этого, будет отменён ряд санкций за нарушение валютного законодательства, что безусловно плюс для предпринимателей и физических лиц.

Юлия Козырь

№ 3. Будущее – за электроникой.

Согласно новым нормативным актам Нацбанка индивидуальные лицензии будут отменены и вместо этого появится система электронных лимитов. Размер лимитов составит 2 000 000 евро в год для юридических лиц и 50 000 евро в год для физических лиц на одного резидента. Пока только остается неясным каким именно образом это будет воплощено в жизнь: будут ли создавать новую систему или же следить за тем, чтобы все "вписывались в рамки" поручат банкам и другим финансовым учреждениям?

№ 4. Кредиты без смс и регистрации.

Произойдут изменения и в порядке получения кредитных средств от нерезидентов (иностранных финансовых учреждений или частных кредиторов) – отменяется обязательная регистрация таких договоров НБУ. Теперь Нацбанк не может препятствовать получению кредитов в иностранной валюте путем отказа регистрировать такой кредит. Согласно новому законодательству обслуживающий банк будет проверять документы и вносить соответствующую информацию о договоре в специальную систему, что и будет разрешением на перевод средств.

№ 5. Почти Скрудж МакДак.

Новые изменения позволяют юридическим лицам перемещать через таможенную границу банковские металлы без ограничения суммы, однако с обязательным письменным декларированием. Также НБУ предусматривает "предпринимательскую обоснованность" таких операции – наличие договора, что немного может усложнять данную процедуру. К тому же, все мы знаем как иногда (не)работает таможенная служба.

Валюту – народу, металлы – рабочим, кредиты без смс и регистрации – так ли всё радужно в новом законодательстве об иностранной валюте?

По мнению Юлии, нововведения Закона Украины "О валюте и валютных операциях", который начнёт действовать с 7 февраля 2019 года, благоприятно повлияют на предпринимательскую деятельность, однако остаются вопросы в степени реализации его положений и реальной валютной свободы в стране.

№ 6. Инвестирование за границу – новые способы заработка для украинцев.

Самым, пожалуй, главным и ожидаемым стало разрешение физическим лицам открывать счёта в иностранных банках и совершать через них финансовые операции (в том числе, и инвестирование). В следствии снятия этого запрета отменяются индивидуальные лицензии на инвестирование. Лимит инвестиций за границу будет повышен – с 50 000 долларов до 50 000 евро, что качественно изменит процесс и эффективность инвестирования.

№ 7. Валюту – народу.

Наконец-то будет возможность осуществлять обмен валюты онлайн: теперь будет доступно не только зачисление валюты на свой счёт, но и купля-продажа с целью заработать на колебании курса. Почувствуйте себя волком с Уолл стрит! Однако, условия финансового мониторинга всё так же остаются в силе, поэтому лимит на такие операции – 150 000 гривен в день. Помимо этого, появится возможность заключать сделки накопительного страхования с привязкой к иностранной валюте. Такие сделки являются, как правило, долгосрочными (10-15 лет) и возможность привязать их к валюте это прекрасный способ защитить свои деньги от инфляционных процессов или девальвации гривны.

Доллар

№ 8. Долой штрафы за просрочку и не только.

Самым ожидаемым изменением стало увеличение сроков расчётов по экспортно-импортным операциям с 180 до 365 дней. Отмена этого ограничения значительно улучшает конкурентные позиции украинского бизнеса на мировом рынке, а также способствует расширению территории торгового сотрудничества отечественных производителей. В связи с этим, будет отменено ряд санкций, которые с этим связаны.

№ 9. Планировали, планировали и продолжаем планировать.

Помимо этого, НБУ планирует со временем совсем отменить требование об обязательной продаже валютной выручки для юридических лиц. Следует отметить, что ограничения на оплату, обмен и другие операции с иностранной валютой, которые будут действовать для физических лиц будут так же действовать для юридических лиц.

№ 10. Изменения без изменений – классика законодателя.

Несмотря на все вышеизложенные положительные изменения, новый закон предусматривает право НБУ вводить временные ограничения с целью регулирования финансовой стабильности валютного рынка Украины. И эти ограничения полностью повторяют те, что были ранее и, учитывая экономическую ситуацию в стране, НБУ будет совершенно несложно обосновать введение таких ограничений.

Поэтому остаётся открытым вопрос: будет ли этот закон реально действовать или же либерализация валютного законодательства продлится ещё лет 10?

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