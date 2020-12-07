Мобильные операторы продают банкам данные об украинцах: какую информацию могут узнать

В Украине мобильные операторы с высокой долей вероятности могут предсказывать, вернет ли пользователь кредит и эти данные они продают банкам и микрофинансовым организациям.

При этом операторы заверили, что работают с данными, соблюдая законы "О защите персональной информации" и "Об информации". Об этом сообщает UBR.

"Мы предлагаем банкам различные типы сервисов, которые строятся на скоринговых баллах обезличенных данных. Цель этих сервисов – снизить риски при кредитовании и эффективно бороться с мошенничеством", – заявили в "Киевстаре".

Банк получает лишь показатели, позволяющие решить конкретную задачу, например, оценить риск невозврата кредита.

Заказчику подобного сервиса мобильный оператор предоставляет число, выражающее вероятность наступления определенного события – скоринговый балл. Либо конкретный телеком-показатель – например, факт смены SIM-карты.

"Мы активно применяем аналитику Big Data как для внутренних потребностей – с целью оптимизации мобильной сети, для улучшения клиентского опыта – так и в предоставлении услуг бизнес-клиентам, сотрудничестве с государством и реализации социальных проектов", – отметили в lifecell.

Для властей оператор передавал данные в проекты Smart City, "государство в смартфоне". Эти же инструменты применяются в борьбе с СOVID-19.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, что такое микрокредит и условия его возвращения.