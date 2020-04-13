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13 апреля • обновлено в 21:56
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ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти на 20 млн баррелей – Трамп

1.9т
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Страны ОПЕК+ стремятся сократить добычу нефти на 20, а не на 10 миллионов баррелей в сутки.

Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что если это произойдет, то после пандемии коронавируса энергетическая промышленность вновь станет сильной.

"Количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, – 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн. Если это произойдет, и мир вернется к обычным делам после бедствия с COVID-19, энергетическая промышленность снова станет сильной, и это произойдет быстрее, чем ожидается", – отметил глава государства.

Трамп также поблагодарил всех, кто работал над этой сделкой, особенно Саудовскую Аравию и Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Этого дурачка и его твиты серьёзно никто не воспринимает. Нефть уже не будет дорогой никогда)
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Сегодня нефть по 35 дол. Путину это не критично! Но сланцевики сша ниже 40 не окупают затраты! И поэтому, акции Occidental Petroleum в понедельник рухнули более чем на 43%, бумаги Apache – почти на 40%, Devon Energy потеряла более 30%. Такие американские гиганты как ConocoPhilips, Baker Hughes, Chevron, ExxonMobil и потеряли, соответственно, 30%, 15%, 10,6% и 8,9%.Следом начали падать акции банков, хотя здесь снижение было не столь существенное. В лидерах падения оказались JP Morgan и Bank of America, акции которых потеряли около 12%. Другие крупные банки потеряли от 5,5% до 11,2%. Что это, если не победа Путина и саудитов? США ВЫНУЖДЕНЫ снизить добычу сланцевой нефти. на 2-3 млн.
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