Страны ОПЕК+ стремятся сократить добычу нефти на 20, а не на 10 миллионов баррелей в сутки.

Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что если это произойдет, то после пандемии коронавируса энергетическая промышленность вновь станет сильной.

"Количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, – 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн. Если это произойдет, и мир вернется к обычным делам после бедствия с COVID-19, энергетическая промышленность снова станет сильной, и это произойдет быстрее, чем ожидается", – отметил глава государства.

Трамп также поблагодарил всех, кто работал над этой сделкой, особенно Саудовскую Аравию и Россию.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....