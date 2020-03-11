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11 марта • обновлено в 05:33
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В РФ обвалился рубль: Путина обвинили в неудачном заговоре

1.7т
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Президент России Владимир Путин выбрал крайне неподходящее время, чтобы разорвать отношения с ОПЕК+, спровоцировав тем самым падение цен на нефть и, как следствие, обвал рубля.

Об этом сообщается в статье Deutsche Welle.

Как отмечает автор, в ОПЕК крайне много реакционных монархий, коррумпированных псевдодемократических и идеологизированных режимов. Также эта организация - настоящий картель, который манипулирует ценами на свою продукцию, наносит ущерб потребителям.

ОПЕК

ОПЕК

Голос Америки

"Чего точно нельзя делать, это выходить из ОПЕК + в данный момент. В ситуации, когда мировые сырьевые, фондовые и валютные рынки лихорадит из-за растущего влияния последствий эпидемии коронавируса на экономику, любой дополнительный фактор нестабильности может вызвать цепочку панических реакций", - говорится в статье.

По мнению автора, своим шагом Кремль собирался обанкротить ряд сланцевых компаний в США. Однако он не учел того, что за этими компаниями могут стоять банки, которые также пострадают. Это в свою очередь спровоцирует очередной виток мирового финансового кризиса, который обязательно ударит и по самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"Путина обвинили в неудачном заговоре"© ---такой заголовок мог появиться только на "обозе"! поясните, кто заговорщики и против кого заговор?
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Ну была же уже новость пятнадцать минут назад.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я точно на хoxлятском сайте ???
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