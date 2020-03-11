В РФ обвалился рубль: Путина обвинили в неудачном заговоре

Президент России Владимир Путин выбрал крайне неподходящее время, чтобы разорвать отношения с ОПЕК+, спровоцировав тем самым падение цен на нефть и, как следствие, обвал рубля.

Об этом сообщается в статье Deutsche Welle.

Как отмечает автор, в ОПЕК крайне много реакционных монархий, коррумпированных псевдодемократических и идеологизированных режимов. Также эта организация - настоящий картель, который манипулирует ценами на свою продукцию, наносит ущерб потребителям.

ОПЕК Голос Америки

"Чего точно нельзя делать, это выходить из ОПЕК + в данный момент. В ситуации, когда мировые сырьевые, фондовые и валютные рынки лихорадит из-за растущего влияния последствий эпидемии коронавируса на экономику, любой дополнительный фактор нестабильности может вызвать цепочку панических реакций", - говорится в статье.

По мнению автора, своим шагом Кремль собирался обанкротить ряд сланцевых компаний в США. Однако он не учел того, что за этими компаниями могут стоять банки, которые также пострадают. Это в свою очередь спровоцирует очередной виток мирового финансового кризиса, который обязательно ударит и по самой России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

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