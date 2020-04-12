ОПЕК+ договорилась о снижении добычи нефти – СМИ

Кирилл Лютый Экономика 20:53, 12.04.2020 Обновлено: 20:55, 12.04.2020

Страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters. Добычу нефти сократят на 9,7 млн баррелей в сутки.

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