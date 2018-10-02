''Опасно для жизни'': в Украине каждый 13-й дом подлежит сносу

В Украине почти половина жилого фонда нуждается в немедленной реконструкции, а 8% домов находятся в аварийном состоянии и опасны для жизни.

Как сказано в сюжете ТСН, в центре Киева из-за строительства новых многоэтажек страдают те здания, которые появились 60-70 лет назад. Из-за старости таких домов на стенах образуются огромные трещины, проседает фундамент, а сами здания постепенно заваливаются.

В то же время, согласно законодательству, для реконструкции жилого дома согласие на работы и переселения в другое здание должны дать 100% жителей, а этого достичь практически невозможно. При этом, отмечается, что в Минрегионстрое уже предложили изменения в закон о реконструкции старого жилья, по которым согласие нужно получить от 75% жителей.

"Сначала строится пусковой дом, переселяются из 2-3 домов люди. Затем сносятся эти дома и револьверным способом поочередно застраивается весь микрорайон", - пояснил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Издание отмечает, что поскольку у Украины нет средств на реновацию жилья, то заниматся этим будут инвесторы. Однако, по словам украинского архитектора Георгия Духовичного, здесь также есть определенные угрозы.

"Если какой-то из инвесторов тратит на восстановление здания более 30% его балансовой стоимости, может законно претендовать на собственность этого здания. Это значит, если к каким-то бедным жителям придет якобы добрый дядя и скажет: "Давайте я за свой счет все приведу в порядок", и приведет, то на следующий день после окончания этих работ не исключено, что они начнут платить квартплату этому доброму дяде. А какую квартплату он установит, не знает никто", - пояснил он.

Сейчас для начала работы новой редакции закона, требуется согласие депутатов Верховной Рады. И если они примут поправки, сама программа реконструкции ветхого жилья заработает через 3-4 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной причиной того, что в Киеве не могут начать масштабную реконструкцию старого жилья является невозможность получить согласие всех 100% жильцов дома.